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Востоковед объяснил сдержанную реакцию Китая на провокации США - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Востоковед объяснил сдержанную реакцию Китая на провокации США
Востоковед объяснил сдержанную реакцию Китая на провокации США - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Востоковед объяснил сдержанную реакцию Китая на провокации США
Вашингтон шантажирует Китай тайваньским вопросом, чтобы прощупать границы, за которые нельзя заходить, однако КНР будет игнорировать любые провокации. Такое... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T07:24
2022-08-04T07:24
китай
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вашингтон шантажирует Китай тайваньским вопросом, чтобы прощупать границы, за которые нельзя заходить, однако КНР будет игнорировать любые провокации. Такое мнение высказал востоковед и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.По мнению Коткова, власти Китая стремятся избежать вооруженного конфликта у своих берегов, а также возможных экономических потерь, связанных с сокращением экспорта. В связи с этим реакция государства на любые американские провокации будет максимально сдержанной.Если же американцы дойдут до крайности, Китай может ответить морской и воздушной блокадой Тайваня, прогнозирует востоковед. Тем не менее, такой вариант развития ситуации маловероятен несмотря на объявленные военные учения вокруг острова, уверен Котков."Вся воинственная китайская риторика, о которой иногда пишут, в том числе и в российских Telegram-каналах, ориентирована прежде всего на внутреннего потребителя в КНР", – заключил Котков и напомнил, что китайские власти проводят учения регулярно.Ранее политолог рассказал о предпосылках к неизбежной глобальной войне и где она начнется.
https://crimea.ria.ru/20220803/pochemu-kitay-nakhoditsya-v-bezvykhodnoy-situatsii---ekspert-1124048150.html
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китай, сша, политика
Востоковед объяснил сдержанную реакцию Китая на провокации США

Востоковед Котков: КНР очень важны экономические отношения с США и ЕС

07:24 04.08.2022
 
© РИА Новости . Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Мария Плотникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вашингтон шантажирует Китай тайваньским вопросом, чтобы прощупать границы, за которые нельзя заходить, однако КНР будет игнорировать любые провокации. Такое мнение высказал востоковед и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
По мнению Коткова, власти Китая стремятся избежать вооруженного конфликта у своих берегов, а также возможных экономических потерь, связанных с сокращением экспорта. В связи с этим реакция государства на любые американские провокации будет максимально сдержанной.

"Связано это, прежде всего, с тем, что экономические отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом для КНР очень важны", – цитирует эксперта "Радио 1".

Если же американцы дойдут до крайности, Китай может ответить морской и воздушной блокадой Тайваня, прогнозирует востоковед. Тем не менее, такой вариант развития ситуации маловероятен несмотря на объявленные военные учения вокруг острова, уверен Котков.
"Вся воинственная китайская риторика, о которой иногда пишут, в том числе и в российских Telegram-каналах, ориентирована прежде всего на внутреннего потребителя в КНР", – заключил Котков и напомнил, что китайские власти проводят учения регулярно.
Ранее политолог рассказал о предпосылках к неизбежной глобальной войне и где она начнется.
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