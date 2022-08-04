https://crimea.ria.ru/20220804/chto-takoe-toksichnye-valyuty-i-zachem-nuzhna-devalyutizatsiya-1124067341.html

Что такое "токсичные" валюты и зачем нужна девалютизация

Что такое "токсичные" валюты и зачем нужна девалютизация - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Что такое "токсичные" валюты и зачем нужна девалютизация

"Токсичность" валют заключается в том, что на их курс могут оказывать влияние другие государства, поэтому следует стараться проводить расчеты, опираясь на... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T18:36

2022-08-04T18:36

2022-08-04T18:36

мнения

экономика

совет эксперта

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. "Токсичность" валют заключается в том, что на их курс могут оказывать влияние другие государства, поэтому следует стараться проводить расчеты, опираясь на другие национальные валюты или рубли. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя новость Банка России о дополнительных мерах девалютизации.В четверг Банк России заявил о том, что будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций банков в "токсичных" валютах."Банк России пытается сделать все для того, чтобы уберечь наших бизнесменов и частных инвесторов от излишних рисков. С точки зрения макроэкономики — это защита нашей экономики от неблагоприятных шоков и санкционных воздействий, которые могут и дальше применяться к нашей стране. Это можно назвать таким валютным компонентом общей национальной экономической безопасности", — пояснил Беляев."Одно из направлений удара этих санкций — банковский сектор и валютные операции. Они считают, что если они блокируют наши возможности платежей и расчетов в иностранной валюте, то они наносят нам существенный удар по экономике и внешнеторговым целям", — объяснил аналитик.Он также рассказал, что "токсичность" валют заключается в том, что на их курс могут оказывать влияние другие государства, так как эти деньги находятся в их руках."Токсичные валюты" — это, разумеется, доллары и евро. Во-первых, они находятся в руках коллективного Запада, который может блокировать операции. Во-вторых, мы видели, что и доллар, и евро сильно обесценились по отношению к рублю, что не сыграло на руку тем, кто держит активы в этих валютах. В этом вся их токсичность и заключается", — пояснил Беляев.Он порекомендовал в дальнейшем стараться проводить расчеты в любой другой валюте, кроме "токсичных", опираясь на другие национальные валюты или рубли. Если уже есть какие-то накопления в "токсичных валютах" — их лучше конвертировать в рубли."Понятно, что эта операция будет не очень приемлема для многих, потому что они рассчитывали на сохранность этих денег в долларовой массе и не ожидали, что будет девальвация. Но это бизнес. В рыночной экономике никто не застрахован от потери и убытков. Это всегда понимают по отношению к другим, но никогда по отношению к себе. Рассчитывать на то, что доллар в обозримом будущем будет иметь шансы усилиться по отношению к рублю, безосновательно", — заключил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220309/depozity-valyuta-dragmetally-kak-segodnya-mozhno-sokhranit-dengi-1122612451.html

https://crimea.ria.ru/20210607/Ekspert-nazval-samye-nadezhnye-valyuty-dlya-khraneniya-sberezheniy-1119654028.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

мнения, экономика, совет эксперта, санкции против россии