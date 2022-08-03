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В Крыму трансформаторы могут не выдержать 40-градусной жары - ученые - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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В Крыму трансформаторы могут не выдержать 40-градусной жары - ученые
В Крыму трансформаторы могут не выдержать 40-градусной жары - ученые - РИА Новости Крым, 03.08.2022
В Крыму трансформаторы могут не выдержать 40-градусной жары - ученые
В Крыму на этой неделе температура воздуха может "перешагнуть" 40-градусную отметку, что повысит риск перегрузки энергосетей и аварий на трансформаторах. Об... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T09:20
2022-08-03T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на этой неделе температура воздуха может "перешагнуть" 40-градусную отметку, что повысит риск перегрузки энергосетей и аварий на трансформаторах. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.По прогнозам ученых, в первой декаде августа в отдельных регионах России будет наблюдаться резкое повышение температуры воздуха.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, что август в Крыму начнется с 30-градусной жары, местами прогнозируются кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияния на температурные показатели.
https://crimea.ria.ru/20220714/chto-chasche-vsego-stanovitsya-prichinoy-pozharov-v-krymu--ekspert-1123844179.html
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крым, крымская погода, общество
В Крыму трансформаторы могут не выдержать 40-градусной жары - ученые

ВНИИ ГОЧС: Крыму угрожает 40-градусная жара и аварии на трансформаторах из-за перегрузки

09:20 03.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на этой неделе температура воздуха может "перешагнуть" 40-градусную отметку, что повысит риск перегрузки энергосетей и аварий на трансформаторах. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
По прогнозам ученых, в первой декаде августа в отдельных регионах России будет наблюдаться резкое повышение температуры воздуха.
"В некоторых районах она достигнет +40-42°C в тени. Повышенная нагрузка на электросети из-за использования кондиционеров и холодильного оборудования может привести к авариям на трансформаторных подстанциях в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях, Республике Крым, Ставропольском и Краснодарском краях", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, что август в Крыму начнется с 30-градусной жары, местами прогнозируются кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияния на температурные показатели.
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