https://crimea.ria.ru/20220803/v-krymu-transformatory-mogut-ne-vyderzhat-40-gradusnoy-zhary---uchenye-1124045635.html

В Крыму трансформаторы могут не выдержать 40-градусной жары - ученые

В Крыму трансформаторы могут не выдержать 40-градусной жары - ученые - РИА Новости Крым, 03.08.2022

В Крыму трансформаторы могут не выдержать 40-градусной жары - ученые

В Крыму на этой неделе температура воздуха может "перешагнуть" 40-градусную отметку, что повысит риск перегрузки энергосетей и аварий на трансформаторах. Об... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T09:20

2022-08-03T09:20

2022-08-03T09:20

крым

крымская погода

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на этой неделе температура воздуха может "перешагнуть" 40-градусную отметку, что повысит риск перегрузки энергосетей и аварий на трансформаторах. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.По прогнозам ученых, в первой декаде августа в отдельных регионах России будет наблюдаться резкое повышение температуры воздуха.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил, что август в Крыму начнется с 30-градусной жары, местами прогнозируются кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияния на температурные показатели.

https://crimea.ria.ru/20220714/chto-chasche-vsego-stanovitsya-prichinoy-pozharov-v-krymu--ekspert-1123844179.html

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