Август в Крыму начнется с жары и дождей
ФОБОС: в Крыму на неделе до +35 градусов, местами пройдут дожди
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосле дождей высокогорные луга оживают и превращаются в цветочный ковёр.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Август в Крыму начнется с 30-градусной жары, местами прогнозируются кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияния на температурные показатели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"На следующей неделе фон атмосферного давления начнет понижаться. Местами возможны кратковременные летние дожди не повсеместного характера. В ночные часы посвежеет до +15…20 градусов, а днем на старте недели ожидается +30…35", - рассказал он.
Во вторник температура воздуха прогреется максимум до +27…32 градусов, в среду и четверг – до +31. К выходным дням погода стабилизируется, вероятность осадков снизится до минимума.
"К субботе и воскресенью новый виток потепления. Ночами +18…23, в дневные часы +29…34. Это на несколько градусов выше, чем должно быть в начала августа", - добавил Тишковец.
По долгосрочным прогнозам температура воздуха в августе будет соответствовать климатической норме. В большей части территории полуострова ожидается дефицит осадков на 20-30%, заключил специалист ФОБОС.