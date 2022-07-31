https://crimea.ria.ru/20220731/avgust-v-krymu-nachnetsya-s-zhary-i-dozhdey-1123995691.html

Август в Крыму начнется с жары и дождей

Август в Крыму начнется с жары и дождей - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Август в Крыму начнется с жары и дождей

Август в Крыму начнется с 30-градусной жары, местами прогнозируются кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияния на температурные показатели... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T18:39

2022-07-31T18:39

2022-07-31T18:05

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Август в Крыму начнется с 30-градусной жары, местами прогнозируются кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияния на температурные показатели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник температура воздуха прогреется максимум до +27…32 градусов, в среду и четверг – до +31. К выходным дням погода стабилизируется, вероятность осадков снизится до минимума.По долгосрочным прогнозам температура воздуха в августе будет соответствовать климатической норме. В большей части территории полуострова ожидается дефицит осадков на 20-30%, заключил специалист ФОБОС.

https://crimea.ria.ru/20220731/krym-nakroyut-livni-s-gradom-i-shkval-1124012040.html

крым

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2022

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