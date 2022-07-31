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Август в Крыму начнется с жары и дождей - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Август в Крыму начнется с жары и дождей
Август в Крыму начнется с жары и дождей - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Август в Крыму начнется с жары и дождей
Август в Крыму начнется с 30-градусной жары, местами прогнозируются кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияния на температурные показатели... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T18:39
2022-07-31T18:05
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Август в Крыму начнется с 30-градусной жары, местами прогнозируются кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияния на температурные показатели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник температура воздуха прогреется максимум до +27…32 градусов, в среду и четверг – до +31. К выходным дням погода стабилизируется, вероятность осадков снизится до минимума.По долгосрочным прогнозам температура воздуха в августе будет соответствовать климатической норме. В большей части территории полуострова ожидается дефицит осадков на 20-30%, заключил специалист ФОБОС.
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крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
Август в Крыму начнется с жары и дождей

ФОБОС: в Крыму на неделе до +35 градусов, местами пройдут дожди

18:39 31.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосле дождей высокогорные луга оживают и превращаются в цветочный ковёр.
После дождей высокогорные луга оживают и превращаются в цветочный ковёр. - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Август в Крыму начнется с 30-градусной жары, местами прогнозируются кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияния на температурные показатели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"На следующей неделе фон атмосферного давления начнет понижаться. Местами возможны кратковременные летние дожди не повсеместного характера. В ночные часы посвежеет до +15…20 градусов, а днем на старте недели ожидается +30…35", - рассказал он.
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Во вторник температура воздуха прогреется максимум до +27…32 градусов, в среду и четверг – до +31. К выходным дням погода стабилизируется, вероятность осадков снизится до минимума.
"К субботе и воскресенью новый виток потепления. Ночами +18…23, в дневные часы +29…34. Это на несколько градусов выше, чем должно быть в начала августа", - добавил Тишковец.
По долгосрочным прогнозам температура воздуха в августе будет соответствовать климатической норме. В большей части территории полуострова ожидается дефицит осадков на 20-30%, заключил специалист ФОБОС.
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений Тишковец
 
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