https://crimea.ria.ru/20220803/armiya-rossii-unichtozhila-vooruzhenie-iz-polshi-pod-lvovom-1124048715.html
Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом
Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом
Вооруженный силы России уничтожили базу хранения с польским оружием под Львовом, а также четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:41
2022-08-03T12:41
2022-08-03T12:41
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженный силы России уничтожили базу хранения с польским оружием под Львовом, а также четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — говорится в сообщении.Кроме того, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, а также хранилище топлива для военной техники.Также, были уничтожены три пункта управления и живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР.
https://crimea.ria.ru/20220728/putin-naznachil-novogo-zamministra-oborony-1123985008.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом
Армия России разгромила склад с польским оружием под Львовом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженный силы России уничтожили базу хранения с польским оружием под Львовом, а также четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, а также хранилище топлива для военной техники.
"В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники", — добавили в Минобороны.
Также, были уничтожены три пункта управления и живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ранее ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР.