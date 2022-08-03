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Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом
Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом
Вооруженный силы России уничтожили базу хранения с польским оружием под Львовом, а также четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:41
2022-08-03T12:41
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженный силы России уничтожили базу хранения с польским оружием под Львовом, а также четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — говорится в сообщении.Кроме того, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, а также хранилище топлива для военной техники.Также, были уничтожены три пункта управления и живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР.
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом

Армия России разгромила склад с польским оружием под Львовом

12:41 03.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25 ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженный силы России уничтожили базу хранения с польским оружием под Львовом, а также четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, а также хранилище топлива для военной техники.
"В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники", — добавили в Минобороны.
Также, были уничтожены три пункта управления и живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР.
Начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин
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