https://crimea.ria.ru/20220803/armiya-rossii-unichtozhila-vooruzhenie-iz-polshi-pod-lvovom-1124048715.html

Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом

Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом

Вооруженный силы России уничтожили базу хранения с польским оружием под Львовом, а также четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T12:41

2022-08-03T12:41

2022-08-03T12:41

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вооруженный силы России уничтожили базу хранения с польским оружием под Львовом, а также четыре склада с вооружением под Николаевом и Донецком. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", — говорится в сообщении.Кроме того, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, а также хранилище топлива для военной техники.Также, были уничтожены три пункта управления и живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР.

https://crimea.ria.ru/20220728/putin-naznachil-novogo-zamministra-oborony-1123985008.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине