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ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом
ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом - РИА Новости Крым, 02.08.2022
ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом
ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T15:19
2022-08-02T15:19
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в результате удара по боевым позициям были уничтожены до 500 националистов под Харьковом в населенных пунктах Мерефа и Чугуев, и более 50 — возле Марьинки в ДНР."В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска, уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", — сообщили в Минобороны. Кроме того, 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220802/zelenskiy-pomenyal-usloviya-voennoy-sluzhby-dlya-inostrannykh-naemnikov-1124034568.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости, украина
ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом

Минобороны: база "иностранного легиона" с 250 наемниками уничтожена под Николаевом

15:19 02.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: украинского "иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники", — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в результате удара по боевым позициям были уничтожены до 500 националистов под Харьковом в населенных пунктах Мерефа и Чугуев, и более 50 — возле Марьинки в ДНР.
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"В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска, уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", — сообщили в Минобороны.
Кроме того, 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован.
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Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФНовостиУкраина
 
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