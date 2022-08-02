https://crimea.ria.ru/20220802/vks-rossii-unichtozhili-bazu-inostrannogo-legiona-pod-nikolaevom-1124037510.html

ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом

ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом - РИА Новости Крым, 02.08.2022

ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом

ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T15:19

2022-08-02T15:19

2022-08-02T15:19

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВКС России уничтожили базу наемников "иностранный легион" под Николаевом, и больше 500 националистов под Харьковом и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в результате удара по боевым позициям были уничтожены до 500 националистов под Харьковом в населенных пунктах Мерефа и Чугуев, и более 50 — возле Марьинки в ДНР."В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска, уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", — сообщили в Минобороны. Кроме того, 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220802/zelenskiy-pomenyal-usloviya-voennoy-sluzhby-dlya-inostrannykh-naemnikov-1124034568.html

https://crimea.ria.ru/20220801/vyzhivshie-na-ukraine-inostrannye-boeviki-stanut-sereznoy-ugrozoy--mid-rf-1124024732.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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