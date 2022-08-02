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Онищенко сделал прогноз по заболеваемости COVID-19
Онищенко сделал прогноз по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Онищенко сделал прогноз по заболеваемости COVID-19
К сентябрю количество заболевших COVID-19 увеличится, так как "омикрон" может протекать бессимптомно, а значит не фиксироваться врачами. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T07:04
2022-08-02T07:04
2022-08-02T07:04
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
мнения
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. К сентябрю количество заболевших COVID-19 увеличится, так как "омикрон" может протекать бессимптомно, а значит не фиксироваться врачами. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, пишет НСН.По его словам, необходимо сразу регистрировать людей с бессимптомными заболеваниями, так как они являются самыми опасными распространителями вируса."Если бы Китай вел себя как мы, москвичи, там уже миллионов 500 заболевших было бы. В этом котле могло появиться очень много мутаций. Китай, спасая свое население, спасал и мир. Они регистрируют и бессимптомные заболевания. Такие люди самые опасные, их сразу изолируют", — объяснил он.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ковидом в стране действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, мнения, общество
Онищенко сделал прогноз по заболеваемости COVID-19
Врач-эпидемиолог Онищенко: рост заболеваемости COVID-19 начнется в сентябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. К сентябрю количество заболевших COVID-19 увеличится, так как "омикрон" может протекать бессимптомно, а значит не фиксироваться врачами. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, пишет НСН.
"Омикрон легко протекает, это проблема, учитывая, что он заразен. От тех цифр, которые мы имеем, их можно смело умножать в несколько раз. Эта цифра будет увеличиваться к 1 сентября – Москва будет собирать самых одаренных молодых людей и самые ядреные вирусы", — считает врач.
По его словам, необходимо сразу регистрировать людей с бессимптомными заболеваниями, так как они являются самыми опасными распространителями вируса.
"Если бы Китай вел себя как мы, москвичи, там уже миллионов 500 заболевших было бы. В этом котле могло появиться очень много мутаций. Китай, спасая свое население, спасал и мир. Они регистрируют и бессимптомные заболевания. Такие люди самые опасные, их сразу изолируют", — объяснил он.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ковидом в стране действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.