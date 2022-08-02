https://crimea.ria.ru/20220802/onischenko-sdelal-prognoz-po-zabolevaemosti-covid-19--1124029207.html

Онищенко сделал прогноз по заболеваемости COVID-19

Онищенко сделал прогноз по заболеваемости COVID-19 - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Онищенко сделал прогноз по заболеваемости COVID-19

К сентябрю количество заболевших COVID-19 увеличится, так как "омикрон" может протекать бессимптомно, а значит не фиксироваться врачами. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T07:04

2022-08-02T07:04

2022-08-02T07:04

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

мнения

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. К сентябрю количество заболевших COVID-19 увеличится, так как "омикрон" может протекать бессимптомно, а значит не фиксироваться врачами. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, пишет НСН.По его словам, необходимо сразу регистрировать людей с бессимптомными заболеваниями, так как они являются самыми опасными распространителями вируса."Если бы Китай вел себя как мы, москвичи, там уже миллионов 500 заболевших было бы. В этом котле могло появиться очень много мутаций. Китай, спасая свое население, спасал и мир. Они регистрируют и бессимптомные заболевания. Такие люди самые опасные, их сразу изолируют", — объяснил он.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость ковидом в стране действительно растет, однако на данный момент необходимости ужесточать коронавирусные меры нет.

https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html

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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, мнения, общество