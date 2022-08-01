https://crimea.ria.ru/20220801/pri-kakikh-usloviyakh-ssha-mogut-primenit-yadernoe-oruzhie---blinken-1124030308.html

При каких условиях США могут применить ядерное оружие - Блинкен

При каких условиях США могут применить ядерное оружие - Блинкен - РИА Новости Крым, 01.08.2022

При каких условиях США могут применить ядерное оружие - Блинкен

США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и для защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников. Об... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T21:39

2022-08-01T21:39

2022-08-01T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и для защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США - сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать (вероятность – ред.) применения ядерного оружия только в экстремальных условиях - с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников", - цитирует Блинкена ТАСС.США хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов: что предпримет РФОн также заверил, что Вашингтон не будет угрожать использованием ядерного оружия неядерным странам, присоединившимся к ДНЯО. "Мы продолжаем придерживаться нашей политики, заключающейся в том, чтобы не применять ядерное оружие или не угрожать его применением неядерным государствам, которые являются сторонами ДНЯО и выполняют свои обязательства по ядерному нераспространению", - отметил Блинкен.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей.Путин выразил надежду, что "конференция подтвердит готовность всех участников ДНЯО четко следовать принятым обязательствам и внесет существенный вклад в упрочение режима нераспространения ядерного оружия, в обеспечение мира, безопасности и стабильности на планете".

https://crimea.ria.ru/20220627/yadernaya-nebezopasnost-ukraina-ostanovila-ryad-soglasheniy-s-rossiey-1123667212.html

https://crimea.ria.ru/20220323/initsiativy-polshi-po-ukraine-vedut-mir-k-yadernoy-voyne--ekspert-1122744518.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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