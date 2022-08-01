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Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин
Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин
Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина по случаю... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T18:48
2022-08-01T18:48
2022-08-01T18:48
владимир путин (политик)
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина по случаю открытия десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).Ядерная война в Европе: в Китае считают перспективу реальной >>Кроме того, отмечается что Договор о нераспространении ядерного оружия за более чем полвека своего существования стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности."Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики", — говорится в тексте обращения.Кроме того, президент выразил надежду, что "конференция подтвердит готовность всех участников ДНЯО четко следовать принятым обязательствам и внесет существенный вклад в упрочение режима нераспространения ядерного оружия, в обеспечение мира, безопасности и стабильности на планете".
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владимир путин (политик), политика, в мире
Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин
Путин: ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней нет победителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина по случаю открытия десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Как государство – участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Кроме того, отмечается что Договор о нераспространении ядерного оружия за более чем полвека своего существования стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности.
"Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики", — говорится в тексте обращения.
Кроме того, президент выразил надежду, что "конференция подтвердит готовность всех участников ДНЯО четко следовать принятым обязательствам и внесет существенный вклад в упрочение режима нераспространения ядерного оружия, в обеспечение мира, безопасности и стабильности на планете".