https://crimea.ria.ru/20220801/yadernaya-voyna-nikogda-ne-dolzhna-byt-razvyazana--putin-1124028373.html

Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин

Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин

Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина по случаю... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T18:48

2022-08-01T18:48

2022-08-01T18:48

владимир путин (политик)

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина по случаю открытия десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).Ядерная война в Европе: в Китае считают перспективу реальной >>Кроме того, отмечается что Договор о нераспространении ядерного оружия за более чем полвека своего существования стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности."Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики", — говорится в тексте обращения.Кроме того, президент выразил надежду, что "конференция подтвердит готовность всех участников ДНЯО четко следовать принятым обязательствам и внесет существенный вклад в упрочение режима нераспространения ядерного оружия, в обеспечение мира, безопасности и стабильности на планете".

https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html

https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-sozdaet-usloviya-dlya-yadernoy-katastrofy-v-evrope--mid-rf-1123915561.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, в мире