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Хуснуллин прояснил будущее "Азовстали" - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Хуснуллин прояснил будущее "Азовстали"
Хуснуллин прояснил будущее "Азовстали" - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Хуснуллин прояснил будущее "Азовстали"
На месте разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, скорее всего, будет создан технопарк с элементами благоустройства, который даст... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T10:29
2022-08-01T10:29
новая жизнь на освобожденных территориях
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На месте разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, скорее всего, будет создан технопарк с элементами благоустройства, который даст рабочие места местным жителям. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин &gt;&gt;На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
https://crimea.ria.ru/20220622/pravitelstvo-rossii-ozvuchilo-plany-na-azovstal-i-mariupol-1123622540.html
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специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), марат хуснуллин
Хуснуллин прояснил будущее "Азовстали"

Хуснуллин: скорее всего, на месте "Азовстали" будет технопарк с элементами благоустройства

10:29 01.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМорской порт Мариуполя
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На месте разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, скорее всего, будет создан технопарк с элементами благоустройства, который даст рабочие места местным жителям. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин >>

"Понятно, что мы не видим ее ("Азовстали" – ред.) восстановления в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город через экономику, мы, безусловно, будем. Скорее всего, будет технопарк с элементами благоустройства. Это мы сейчас дорабатываем", – сказал вице-премьер в интервью РБК.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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