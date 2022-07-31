https://crimea.ria.ru/20220731/marshrutka-stolknulas-s-avto-i-zagorelas-pogibli-pyat-chelovek-1124014818.html

Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек

Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек

Пять человек, в том числе ребенок, погибли после столкновения маршрутного такси ГАЗель с легковым автомобилем в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T15:14

2022-07-31T15:14

2022-07-31T15:31

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, погибли после столкновения маршрутного такси ГАЗель с легковым автомобилем в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает РИА Новости.Отмечается, что после столкновения обе машины загорелись. По данным УГИБДД, водитель легковушки Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской ГАЗелью.В момент ДТП в салоне маршрутки, выполнявшей рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", находились девять пассажиров.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 29 июля в Тимашевском районе Краснодарского края при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних детей из одной семьи из Санкт-Петербурга.

https://crimea.ria.ru/20220729/v-dtp-s-gruzovikom-v-krasnodarskom-krae-pogibla-semya-iz-pyati-chelovek-1124000626.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия