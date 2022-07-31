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Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек
Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек
Пять человек, в том числе ребенок, погибли после столкновения маршрутного такси ГАЗель с легковым автомобилем в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T15:14
2022-07-31T15:31
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, погибли после столкновения маршрутного такси ГАЗель с легковым автомобилем в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает РИА Новости.Отмечается, что после столкновения обе машины загорелись. По данным УГИБДД, водитель легковушки Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской ГАЗелью.В момент ДТП в салоне маршрутки, выполнявшей рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", находились девять пассажиров.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 29 июля в Тимашевском районе Краснодарского края при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних детей из одной семьи из Санкт-Петербурга.
https://crimea.ria.ru/20220729/v-dtp-s-gruzovikom-v-krasnodarskom-krae-pogibla-semya-iz-pyati-chelovek-1124000626.html
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происшествия
Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек

В Ставропольском крае после ДТП маршрутного такси и легковушки погибли пять человек

15:14 31.07.2022 (обновлено: 15:31 31.07.2022)
 
© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краюДТП с участием ГАЗели и легкового авто в Ставропольском крае
ДТП с участием ГАЗели и легкового авто в Ставропольском крае
© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, погибли после столкновения маршрутного такси ГАЗель с легковым автомобилем в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает РИА Новости.
Отмечается, что после столкновения обе машины загорелись. По данным УГИБДД, водитель легковушки Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской ГАЗелью.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 18:04
В ДТП с грузовиком в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек
"В 13:05 мск на автодороге Астрахань-Ставрополь произошло столкновение ... в результате ДТП оба автомобиля загорелись. Пять человек погибли, еще пять госпитализированы в Петровскую больницу", — говорится в заявлении.
В момент ДТП в салоне маршрутки, выполнявшей рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", находились девять пассажиров.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 29 июля в Тимашевском районе Краснодарского края при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних детей из одной семьи из Санкт-Петербурга.
 
Происшествия
 
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