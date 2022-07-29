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В ДТП с грузовиком в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек
В ДТП с грузовиком в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек - РИА Новости Крым, 29.07.2022
В ДТП с грузовиком в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек
Водитель и четверо пассажиров иномарки погибли при столкновении автомобиля с грузовиком в Тимашевском районе Краснодарского края, трое из них – дети. Об этом... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T18:04
2022-07-29T18:04
2022-07-29T18:05
происшествия
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Водитель и четверо пассажиров иномарки погибли при столкновении автомобиля с грузовиком в Тимашевском районе Краснодарского края, трое из них – дети. Об этом сообщают "Кубанские новости".ДТП произошло днем 29 июля на выезде из станицы Роговской. По предварительным данным, Ford выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль. Водитель и четверо его пассажиров, в том числе трое детей, погибли на месте.По данным информагентства, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Происшествие взято под контроль прокуратуры Тимашевского района, на место выехал прокурор.По данным прокуратуры Краснодарского края, погибшие пассажиры легкового автомобиля – жители Санкт-Петербурга, супруги 60 и 55 лет, и дети в возрасте от 7 до 13 лет.Ранее в ДТП с КамАЗом в Мелитопольском районе Запорожской области погибла семья из трех человек.
https://crimea.ria.ru/20220628/vinovniku-dtp-s-tremya-pogibshimi-v-krymu-grozit-do-semi-let-tyurmy-1123683229.html
https://crimea.ria.ru/20220725/v-krymu-neupravlyaemaya-niva-vrezalas-v-derevo-troe-v-bolnitse-1123948851.html
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происшествия, краснодар
В ДТП с грузовиком в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек
В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком погибли пять человек, в том числе трое детей
18:04 29.07.2022 (обновлено: 18:05 29.07.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым.
Водитель и четверо пассажиров иномарки погибли при столкновении автомобиля с грузовиком в Тимашевском районе Краснодарского края, трое из них – дети. Об этом сообщают
"Кубанские новости".
ДТП произошло днем 29 июля на выезде из станицы Роговской. По предварительным данным, Ford выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль. Водитель и четверо его пассажиров, в том числе трое детей, погибли на месте.
По данным информагентства, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Происшествие взято под контроль прокуратуры Тимашевского района, на место выехал прокурор.
По данным прокуратуры Краснодарского края, погибшие пассажиры легкового автомобиля – жители Санкт-Петербурга, супруги 60 и 55 лет, и дети в возрасте от 7 до 13 лет.
Ранее в ДТП с КамАЗом в Мелитопольском районе Запорожской области погибла семья
из трех человек.