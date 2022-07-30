https://crimea.ria.ru/20220730/nazvany-utrennie-simptomy-kotorye-signaliziruyut-o-leykemii-1124001967.html

Названы утренние симптомы, которые сигнализируют о лейкемии

Названы утренние симптомы, которые сигнализируют о лейкемии - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Названы утренние симптомы, которые сигнализируют о лейкемии

Врачи-онкологи назвали "внезапный" признак лейкемии, который может проявляться по утрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Express. РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T09:25

2022-07-30T09:25

2022-07-30T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Врачи-онкологи назвали "внезапный" признак лейкемии, который может проявляться по утрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Express.По словам ученых, усталость и упадок сил по утрам, независимо от продолжительности сна, могут указывать на наличие заболевания крови."Патологическая усталость влияет на человека в физическом и эмоциональном плане. Она отличается по продолжительности, степени и частоте возникновения", — цитирует агентство специалистов организации Cancer Research UK.Среди других симптомов рака крови – бледность, уставший вид, одышка, потеря веса, частые кровотечения и кровоподтеки и слабый иммунитет. "При наличии этих симптомов нужно обратиться к терапевту. Он должен изучить ваш случай. Если возникнут подозрения, то специалист продолжит обследование", — говорится в сообщении.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам специалиста чрезмерное употребление слоеного и песочного теста чревато не только набором лишних килограммов, но и серьезными заболеваниями, в частности онкологическими.

https://crimea.ria.ru/20220606/uchenye-otkryli-bezvrednoe-sredstvo-dlya-borby-s-rakom-1123455035.html

https://crimea.ria.ru/20220503/kakie-produkty-snizhayut-risk-onkologii-1123118815.html

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