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Врачи нашли связь между мучным в рационе и развитием рака - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Врачи нашли связь между мучным в рационе и развитием рака
Врачи нашли связь между мучным в рационе и развитием рака - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Врачи нашли связь между мучным в рационе и развитием рака
Чрезмерное употребление слоеного и песочного теста чревато не только набором лишних килограммов, но и серьезными заболеваниями, в частности онкологическими. Об... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T20:41
2022-07-12T20:41
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Чрезмерное употребление слоеного и песочного теста чревато не только набором лишних килограммов, но и серьезными заболеваниями, в частности онкологическими. Об этом радио Sputnik рассказал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко.По его словам, многие виды выпечки, особенно изготовленные на основе песочного и слоеного теста, содержат некачественные жиры. Как правило это спред: смесь маргарина и сливочного масла или даже один только маргарин, в котором много вредных для организма человека трансжиров. При запекании происходит химическая реакция, и эти жиры становятся опасными для здоровья, объяснил эксперт."Это риски онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и риски ожирения на фоне высокой калорийности этих продуктов", – сказал врач.Алименко рекомендует быть осторожными с печеньем, булочками и круассанами, которые тоже содержат такие жиры.И советует выбирать простую по составу выпечку – из муки и воды: багеты, батоны, в также булочки, лаваши и блины, которые жарятся с использованием минимального количества масла.Всего должно быть в меру, напоминает врач, а отказываться от мучного вовсе, не имея противопоказаний, конечно, необязательно.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, какую роль при похудении играет отказ от мучного.
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РИА Новости Крым
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96
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60
общество, совет эксперта, здоровье
Врачи нашли связь между мучным в рационе и развитием рака

Врач предупредил об опасности развития онкологических заболеваний при употреблении мучного

20:41 12.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Чрезмерное употребление слоеного и песочного теста чревато не только набором лишних килограммов, но и серьезными заболеваниями, в частности онкологическими. Об этом радио Sputnik рассказал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко.
По его словам, многие виды выпечки, особенно изготовленные на основе песочного и слоеного теста, содержат некачественные жиры. Как правило это спред: смесь маргарина и сливочного масла или даже один только маргарин, в котором много вредных для организма человека трансжиров. При запекании происходит химическая реакция, и эти жиры становятся опасными для здоровья, объяснил эксперт.
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"Это риски онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и риски ожирения на фоне высокой калорийности этих продуктов", – сказал врач.
Алименко рекомендует быть осторожными с печеньем, булочками и круассанами, которые тоже содержат такие жиры.
И советует выбирать простую по составу выпечку – из муки и воды: багеты, батоны, в также булочки, лаваши и блины, которые жарятся с использованием минимального количества масла.
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Всего должно быть в меру, напоминает врач, а отказываться от мучного вовсе, не имея противопоказаний, конечно, необязательно.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, какую роль при похудении играет отказ от мучного.
 
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