https://crimea.ria.ru/20220712/vrachi-nashli-svyaz-mezhdu-muchnym-v-ratsione-i-razvitiem-raka-1123818283.html

Врачи нашли связь между мучным в рационе и развитием рака

Врачи нашли связь между мучным в рационе и развитием рака - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Врачи нашли связь между мучным в рационе и развитием рака

Чрезмерное употребление слоеного и песочного теста чревато не только набором лишних килограммов, но и серьезными заболеваниями, в частности онкологическими. Об... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T20:41

2022-07-12T20:41

2022-07-12T20:41

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Чрезмерное употребление слоеного и песочного теста чревато не только набором лишних килограммов, но и серьезными заболеваниями, в частности онкологическими. Об этом радио Sputnik рассказал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко.По его словам, многие виды выпечки, особенно изготовленные на основе песочного и слоеного теста, содержат некачественные жиры. Как правило это спред: смесь маргарина и сливочного масла или даже один только маргарин, в котором много вредных для организма человека трансжиров. При запекании происходит химическая реакция, и эти жиры становятся опасными для здоровья, объяснил эксперт."Это риски онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта и риски ожирения на фоне высокой калорийности этих продуктов", – сказал врач.Алименко рекомендует быть осторожными с печеньем, булочками и круассанами, которые тоже содержат такие жиры.И советует выбирать простую по составу выпечку – из муки и воды: багеты, батоны, в также булочки, лаваши и блины, которые жарятся с использованием минимального количества масла.Всего должно быть в меру, напоминает врач, а отказываться от мучного вовсе, не имея противопоказаний, конечно, необязательно.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, какую роль при похудении играет отказ от мучного.

/20220601/nepravilnoe-prigotovlenie-chaya-mozhet-vyzvat-rak-1123397259.html

/20220428/uchenye-nashli-svyaz-mezhdu-rakom-pecheni-i-seksom-1123085640.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье