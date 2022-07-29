Уровень коллективного иммунитета в России упал до 10%
Вице-премьер Голикова: Россия находится в стадии подъема заболеваемости COVID-19
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКабинет томографии ГБУЗ "Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского" в Краснодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%, полную вакцинацию прошли 89 млн человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 констатировала подъем заболеваемости и призывала сделать все необходимое для недопущения ухудшения эпидситуации.
"Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача – организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией", – сказала она.
COVID в основном протекает в легкой форме, однако может вызвать осложнения, добавила Голикова.
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"Несмотря на то, что COVID-19 в основном протекает в легкой форме и сопоставим по тяжести течения с обычным ОРВИ, он может вызывать различные осложнения. Мы просим наших граждан максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться", – подчеркнула вице-премьер.
В России второй день подряд выявляют более 11 тысяч заражений COVID-19 за сутки. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 47 регионах. Рост заболеваемости отмечается и на Крымском полуострове. За минувшие сутки в Крыму и Севастополе выявили 131 новый случай заражения, несколькими днями ранее суммарное количество заболевших в обоих субъектах не превышало 100.