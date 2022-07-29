https://crimea.ria.ru/20220729/uroven-kollektivnogo-immuniteta-v-rossii-upal-do-10-1123999187.html

Уровень коллективного иммунитета в России упал до 10%

Уровень коллективного иммунитета в России упал до 10% - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Уровень коллективного иммунитета в России упал до 10%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%, полную вакцинацию прошли 89 млн человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T16:52

2022-07-29T16:52

2022-07-29T16:52

российская федерация (россия, рф)

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%, полную вакцинацию прошли 89 млн человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 констатировала подъем заболеваемости и призывала сделать все необходимое для недопущения ухудшения эпидситуации."Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости COVID-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача – организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией", – сказала она.COVID в основном протекает в легкой форме, однако может вызвать осложнения, добавила Голикова.В России второй день подряд выявляют более 11 тысяч заражений COVID-19 за сутки. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 47 регионах. Рост заболеваемости отмечается и на Крымском полуострове. За минувшие сутки в Крыму и Севастополе выявили 131 новый случай заражения, несколькими днями ранее суммарное количество заболевших в обоих субъектах не превышало 100.

https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-i-sevastopole-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshikh-covid-19-1123992630.html

https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1123980652.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество