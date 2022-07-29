https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-i-sevastopole-rezko-vyroslo-chislo-zabolevshikh-covid-19-1123992630.html

В Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших COVID-19

В Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 29.07.2022

В Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших COVID-19

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 131 новый случай заражения COVID-19, накануне было зафиксировано 108 заболевших. РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T10:13

2022-07-29T10:13

2022-07-29T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 131 новый случай заражения COVID-19, накануне было зафиксировано 108 заболевших.Так, на территории Республики Крым зарегистрировано еще 77 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 185 107 положительных на COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона."За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 293 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, за весь период – 177 683", - говорится в сообщении.По данным ведомства, количество жертв пандемии достигло 5 342.В Севастополе зарегистрированы 54 новых случая заболевания COVID-19, проинформировали в правительстве города."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 42 – с подтвержденным COVID-19", - сообщили в пресс-службе.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 542 человека, выздоровели 82 933.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-rasskazali-o-zapasakh-vaktsiny-ot-covid-1123980652.html

https://crimea.ria.ru/20220728/maksimum-sluchaev-s-aprelya-federalnaya-svodka-po-covid-19-1123982359.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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