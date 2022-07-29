https://crimea.ria.ru/20220729/putin-odobril-vydachu-zhilischnykh-sertifikatov-zhitelyam-donbassa-1123997252.html
Путин одобрил выдачу жилищных сертификатов жителям Донбасса
Путин одобрил выдачу жилищных сертификатов жителям Донбасса - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Путин одобрил выдачу жилищных сертификатов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Марата Хуснуллина выдавать жилищные сертификаты жителям Донецкой и Луганской народных... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T14:39
2022-07-29T14:39
2022-07-29T14:39
новая жизнь на освобожденных территориях
владимир путин (политик)
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Марата Хуснуллина выдавать жилищные сертификаты жителям Донецкой и Луганской народных республик, чьи дома были разрушены в результате обстрелов.Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий >>"Мы сейчас составляем график всего того, что мы за три года отремонтируем… Все, что можем восстановить, все восставим. Все, что не можем восстановить, будем строить... Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим Вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории ДНР в любом населенном пункте", - сказал Хуснуллин на встрече с главой государства в пятницу.Путин поддержал предложение, отметив, что выдачу сертификатов нужно распространить и на жителей Луганской Народной Республики.Кроме того, вице-премьер сообщил, что на ремонт внутри квартир либо частных домов будут выделяться средства из расчета по шесть тысяч рублей на квадратный метр.Хуснуллин также рассказал о том, как выполняется поручение Путина проработать возможность единовременной выплаты для таких граждан. По его словам, для этого за основу был взят механизм, утвержденный во время наводнения в Иркутской области. "Вы его хорошо знаете, я возглавлял там штаб по вашему поручению, постоянно вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим", - доложил он.
https://crimea.ria.ru/20220729/putin-poruchil-postroit-v-dnr-meditsinskiy-i-perinatalnyy-tsentry-1123996767.html
https://crimea.ria.ru/20220729/mariupol-planiruetsya-vosstanovit-za-tri-goda--khusnullin-1123996314.html
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владимир путин (политик), марат хуснуллин, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), общество, экономика
Путин одобрил выдачу жилищных сертификатов жителям Донбасса
Путин одобрил идею выдавать жилищные сертификаты жителям ДНР и ЛНР, потерявшим дом