https://crimea.ria.ru/20220728/v-regionakh-rossii-zakonchilsya-sputnik-layt--smi-1123976719.html

В регионах России закончился "Спутник Лайт" – СМИ

В регионах России закончился "Спутник Лайт" – СМИ - РИА Новости Крым, 28.07.2022

В регионах России закончился "Спутник Лайт" – СМИ

В регионах России закончилась рекомендованная для ревакцинации вакцина "Спутник Лайт", пишет "Коммерсант". РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T07:02

2022-07-28T07:02

2022-07-28T07:02

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В регионах России закончилась рекомендованная для ревакцинации вакцина "Спутник Лайт", пишет "Коммерсант". По данным издания, сделать бустерную прививку в поликлиниках предлагают первым компонентом "Спутника V"."Эксперты предполагают, что необходимость в "Лайте" отпала, так как разработчикам удалось наладить массовое производство второго компонента "Спутника V". Еще год назад из-за сложных технологий его выпускали в значительно меньшем количестве", – пишет издание.Так, ревакцинироваться компонентом "Спутника V" предлагают в поликлиниках в Хабаровского края, Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областей, Бурятии и в Крыму.В минздраве Хабаровского края "Коммерсанту" сообщили, что такое решение соответствует рекомендациям федерального медицинского ведомства. При этом в регионе имеется запас свыше 90 тысяч вакцин всех четырех видов.В минздраве Саратова не скрывают, что "Лайт" закончился. По данным администрации Курской области, "минимальные остатки "Лайта" есть в нескольких районных и городских медицинских организациях, но основным вариантом все же остается первый компонент "Спутника V".Петербуржцы могут выбрать один из пяти представленных препаратов для вакцинации – "Спутник V", "Спутник M", "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (порошок), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Однако для ревакцинации, по данным комитета по здравоохранению, и здесь используется первый компонент "Спутника V".В Минздраве РФ не объяснили отсутствие "Спутника Лайт" в поликлиниках, пишет "Коммерсант".Несмотря на призыв к ревакцинации со стороны главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова, жители регионов не спешат ставить бустерную прививку."В Ульяновской области ревакцинировано 30,3% от общего числа привитых, в Хабаровском крае — 21%. В пермском минздраве не смогли оценить процент ревакцинированных граждан, однако признали: "Очередей на прививки нет", – выяснил "Коммерсант".В тоже время, в минздраве Крыма отмечают снижение темпов вакцинации "на фоне относительного благополучия по заболеваемости COVID-19". В последние полгода доля ревакцинированных граждан составила всего 24,1% от числа иммунизированных за весь период прививочной кампании, пишет издание.Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, когда ждать пик роста заболеваемости COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220628/vaktsina-ot-covid-i-bolezni-v-minzdrave-razyasnili-pravila-privivok-detyam-1123687928.html

https://crimea.ria.ru/20220613/devyat-strashnykh-voprosov-o-virusakh-gde-i-kto-ikh-mozhet-podkhvatit-1123509250.html

https://crimea.ria.ru/20220602/tempy-vaktsinatsii-ot-covid-19-znachitelno-snizilis--minzdrav-kryma-1123411540.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество