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В погоне за мечтой: крымчанин отмыл 14 млн рублей на перепродаже машин - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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В погоне за мечтой: крымчанин отмыл 14 млн рублей на перепродаже машин
В погоне за мечтой: крымчанин отмыл 14 млн рублей на перепродаже машин - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В погоне за мечтой: крымчанин отмыл 14 млн рублей на перепродаже машин
Крымчанина приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество и отмывание денег при организации автобизнеса. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T15:35
2022-07-27T15:36
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Крымчанина приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество и отмывание денег при организации автобизнеса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Преступную деятельность злоумышленник осуществлял с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года. Всего судом установлено 20 эпизодов мошенничества.Таким образом у своих клиентов крымчанин похитил более 14 миллионов рублей, в деле фигурирует 21 потерпевший. Часть полученных незаконным путем средств мужчина потратил на оборудования для ремонта автомобилей."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима", – сообщили в пресс-службе.Кроме того, мужчине предстоит возместить ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в МВД по республике сообщили, что из-за действий мошенников крымчане потеряли более 3 млн рублей за сутки.
https://crimea.ria.ru/20210320/Kak-ne-stat-nevolnym-uchastnikom-skhemy-po-otmyvu-deneg--ekspert-1119379494.html
https://crimea.ria.ru/20220726/krymchane-za-sutki-poteryali-bolee-3-mln-rubley-iz-za-deystviy-moshennikov-1123965324.html
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крым, прокуратура республики крым
В погоне за мечтой: крымчанин отмыл 14 млн рублей на перепродаже машин

Прокуратура РК: крымчанин получил 6 лет колонии за мошенничество и отмывание денег

15:35 27.07.2022 (обновлено: 15:36 27.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Крымчанина приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество и отмывание денег при организации автобизнеса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Преступную деятельность злоумышленник осуществлял с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года. Всего судом установлено 20 эпизодов мошенничества.
"Под предлогом организации деятельности по приобретению автомобилей и их последующей продажи по более высоким ценам, обвиняемый предлагал жителям региона передавать ему денежные средства для использования в ходе предпринимательской деятельности с гарантией дальнейшего возврата с соответствующими процентами", – говорится в сообщении.
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Таким образом у своих клиентов крымчанин похитил более 14 миллионов рублей, в деле фигурирует 21 потерпевший. Часть полученных незаконным путем средств мужчина потратил на оборудования для ремонта автомобилей.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима", – сообщили в пресс-службе.
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Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников
Кроме того, мужчине предстоит возместить ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в МВД по республике сообщили, что из-за действий мошенников крымчане потеряли более 3 млн рублей за сутки.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
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