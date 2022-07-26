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Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников

Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников

За минувшую неделю из-за действий дистанционных мошенников крымчане потеряли около 6 миллионов рублей, большую половину этой суммы похитили в течение только... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T18:09

2022-07-26T18:09

2022-07-26T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю из-за действий дистанционных мошенников крымчане потеряли около 6 миллионов рублей, большую половину этой суммы похитили в течение только одних суток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Как уточнили в ведомстве, у четверых крымчан злоумышленники выманили деньги через социальные сети, мессенджеры и интернет-сайты. Семерым гражданам позвонили по телефону и под диктовку рассказали, как осуществить перевод через банкоматы и электронные кошельки. Еще семеро лишились финансов после того, как по ссылке скачали на свои мобильные телефоны сторонние приложения.Максимальные суммы мошенники заполучили от жительницы Симферополя (518 тыс. рублей) и гостьи из Москвы (509 тыс. рублей). Мошенники представлялись сотрудниками банка и под предлогом защиты счета уговорили жертв установить на свои смартфоны мобильное приложение, через которое они и получили доступ к деньгам.

https://crimea.ria.ru/20220715/kak-otvadit-telefonnykh-moshennikov--sovety-yurista----1123850260.html

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