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Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников
Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников
За минувшую неделю из-за действий дистанционных мошенников крымчане потеряли около 6 миллионов рублей, большую половину этой суммы похитили в течение только... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T18:09
2022-07-26T18:09
2022-07-26T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю из-за действий дистанционных мошенников крымчане потеряли около 6 миллионов рублей, большую половину этой суммы похитили в течение только одних суток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Как уточнили в ведомстве, у четверых крымчан злоумышленники выманили деньги через социальные сети, мессенджеры и интернет-сайты. Семерым гражданам позвонили по телефону и под диктовку рассказали, как осуществить перевод через банкоматы и электронные кошельки. Еще семеро лишились финансов после того, как по ссылке скачали на свои мобильные телефоны сторонние приложения.Максимальные суммы мошенники заполучили от жительницы Симферополя (518 тыс. рублей) и гостьи из Москвы (509 тыс. рублей). Мошенники представлялись сотрудниками банка и под предлогом защиты счета уговорили жертв установить на свои смартфоны мобильное приложение, через которое они и получили доступ к деньгам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, крым, мвд по республике крым, общество
Крымчане за сутки потеряли более 3 млн рублей из-за действий мошенников
МВД: дистанционные мошенники в течение суток выманили у крымчан 3,2 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За минувшую неделю из-за действий дистанционных мошенников крымчане потеряли около 6 миллионов рублей, большую половину этой суммы похитили в течение только одних суток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"С 18 по 24 июля полицией Республики Крым возбуждено 61 уголовное дело по фактам мошенничеств, совершенных в отношении граждан дистанционным способом. Общая сумма ущерба составила почти 6 млн рублей. Только за одни сутки сотрудниками полиции зарегистрировано 18 фактов мошеннических действий на общую сумму 3 млн 223 тыс. рублей", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, у четверых крымчан злоумышленники выманили деньги через социальные сети, мессенджеры и интернет-сайты. Семерым гражданам позвонили по телефону и под диктовку рассказали, как осуществить перевод через банкоматы и электронные кошельки. Еще семеро лишились финансов после того, как по ссылке скачали на свои мобильные телефоны сторонние приложения.
Максимальные суммы мошенники заполучили от жительницы Симферополя (518 тыс. рублей) и гостьи из Москвы (509 тыс. рублей). Мошенники представлялись сотрудниками банка и под предлогом защиты счета уговорили жертв установить на свои смартфоны мобильное приложение, через которое они и получили доступ к деньгам.