https://crimea.ria.ru/20220727/posledstviya-budut-bolee-chem-sereznye-mid-rf-predostereg-evropu-1123977650.html

"Последствия будут более чем серьезные": МИД РФ предостерег Европу

"Последствия будут более чем серьезные": МИД РФ предостерег Европу - РИА Новости Крым, 27.07.2022

"Последствия будут более чем серьезные": МИД РФ предостерег Европу

Применение Вооруженными силами Украины американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО против российской территории... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T18:43

2022-07-27T18:43

2022-07-27T18:43

украина

нато

сша

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Применение Вооруженными силами Украины американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО против российской территории приведет к очень серьезным последствиям, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности."Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные", – приводит его слова пресс-служба МИД РФ.Дипломат отметил, что наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к "более жестким ответным действиям".Он также заверил, что российские войска будут отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов.

https://crimea.ria.ru/20220628/k-chemu-privedet-prodolzhenie-postavok-zapadnogo-oruzhiya-na-ukrainu--lavrov-1123684081.html

https://crimea.ria.ru/20220727/nato-dvazhdy-nastupili-na-sobstvennye-grabli--kadyrov-1123972475.html

украина

сша

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, сша, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), европейский союз