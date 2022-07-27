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НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай
НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай - РИА Новости Крым, 27.07.2022
НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай
Коллективный Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая вызовет раздражение, следующей целью может стать Китай, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T14:40
2022-07-27T14:40
китай
в мире
сергей лавров
политика
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Коллективный Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая вызовет раздражение, следующей целью может стать Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия – номер один. Китай – на втором месте", – цитирует его слова с выступления перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе РИА Новости.Глава российского дипломатического корпуса убежден, что если Запад "решит кого-то наказать", то "все принципы могут быть нарушены"."Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", – добавил премьер-министр.Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй предупредил, что армия Китая примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
https://crimea.ria.ru/20220726/kitay-poobeschal-reshitelnyy-otvet-v-sluchae-vizita-pelosi-na-tayvan-1123961671.html
https://crimea.ria.ru/20220719/ssha-s-pustoy-kanistroy-i-protyanutoy-rukoy-ne-strashny-kitayu--zakharova-1123893463.html
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китай, в мире, сергей лавров, политика, нато
НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай

Глава МИД РФ Лавров считает, что следующей страной в списке врагов НАТО может стать Китай

14:40 27.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Коллективный Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая вызовет раздражение, следующей целью может стать Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия – номер один. Китай – на втором месте", – цитирует его слова с выступления перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе РИА Новости.
Военнослужащие вооруженных сил Китая - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 14:26
Китай пообещал решительный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
Глава российского дипломатического корпуса убежден, что если Запад "решит кого-то наказать", то "все принципы могут быть нарушены".
"Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", – добавил премьер-министр.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
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США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова
Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй предупредил, что армия Китая примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
 
КитайВ миреСергей ЛавровПолитикаНАТО
 
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