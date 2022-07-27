https://crimea.ria.ru/20220727/nato-naznachaet-sebe-vragov-po-poryadku-i-sleduyuschiy--kitay-1123973452.html
НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай
НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай - РИА Новости Крым, 27.07.2022
НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай
Коллективный Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая вызовет раздражение, следующей целью может стать Китай, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T14:40
2022-07-27T14:40
2022-07-27T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Коллективный Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая вызовет раздражение, следующей целью может стать Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия – номер один. Китай – на втором месте", – цитирует его слова с выступления перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе РИА Новости.Глава российского дипломатического корпуса убежден, что если Запад "решит кого-то наказать", то "все принципы могут быть нарушены"."Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", – добавил премьер-министр.Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй предупредил, что армия Китая примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
https://crimea.ria.ru/20220726/kitay-poobeschal-reshitelnyy-otvet-v-sluchae-vizita-pelosi-na-tayvan-1123961671.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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китай, в мире, сергей лавров, политика, нато
НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай
Глава МИД РФ Лавров считает, что следующей страной в списке врагов НАТО может стать Китай
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Коллективный Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая вызовет раздражение, следующей целью может стать Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия – номер один. Китай – на втором месте", – цитирует его слова с выступления перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе РИА Новости.
Глава российского дипломатического корпуса убежден, что если Запад "решит кого-то наказать", то "все принципы могут быть нарушены".
"Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", – добавил премьер-министр.
Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй предупредил
, что армия Китая примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.