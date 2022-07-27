https://crimea.ria.ru/20220727/nato-naznachaet-sebe-vragov-po-poryadku-i-sleduyuschiy--kitay-1123973452.html

НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай

НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай - РИА Новости Крым, 27.07.2022

НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай

Коллективный Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая вызовет раздражение, следующей целью может стать Китай, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T14:40

2022-07-27T14:40

2022-07-27T14:40

китай

в мире

сергей лавров

политика

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/87/1118278745_0:13:3054:1731_1920x0_80_0_0_3664321d66269157a31c4aa670c4cdfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Коллективный Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая вызовет раздражение, следующей целью может стать Китай, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия – номер один. Китай – на втором месте", – цитирует его слова с выступления перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе РИА Новости.Глава российского дипломатического корпуса убежден, что если Запад "решит кого-то наказать", то "все принципы могут быть нарушены"."Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", – добавил премьер-министр.Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй предупредил, что армия Китая примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

https://crimea.ria.ru/20220726/kitay-poobeschal-reshitelnyy-otvet-v-sluchae-vizita-pelosi-na-tayvan-1123961671.html

https://crimea.ria.ru/20220719/ssha-s-pustoy-kanistroy-i-protyanutoy-rukoy-ne-strashny-kitayu--zakharova-1123893463.html

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире, сергей лавров, политика, нато