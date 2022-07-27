https://crimea.ria.ru/20220727/nato-dvazhdy-nastupili-na-sobstvennye-grabli--kadyrov-1123972475.html

НАТО дважды наступила на собственные грабли – Кадыров

НАТО дважды наступила на собственные грабли – Кадыров - РИА Новости Крым, 27.07.2022

НАТО дважды наступила на собственные грабли – Кадыров

Поставки вооружения националистическим группировкам Украины со стороны Запада не помогут переломить ход специальной военной операции России на Украине, считает... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T13:49

2022-07-27T13:49

2022-07-27T13:57

специальная военная операция рф на украине

рамзан кадыров

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Поставки вооружения националистическим группировкам Украины со стороны Запада не помогут переломить ход специальной военной операции России на Украине, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. СВО будет успешна завершена, это осознают уже многие страны мира, написал он в своем Telegram-канале.По мнению Кадырова, такой же позиции придерживается руководство некоторых европейских стран, в частности премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Рамзан Кадыров поддержал позицию венгерского лидера по Украине, но убежден, что она не будет услышана в европейский столицах.В своей стратегии по отношению к России страны-члены НАТО наступили на "собственные грабли", считает Кадыров, поскольку в Москве не раз предупреждали о необходимости соблюдения минских договоренностей и выступали против вступления Украины в альянс."План (НАТО – ред.) заключался в том, чтобы не услышать и вынудить Россию к действию, а затем задушить экономику нашей страны различными санкциями. Это были первые собственные грабли, на которые наступили страны альянса. Сегодня Запад и Европа находятся в большем кризисе – как в экономическом, так и политическом, чем могли себе представить", - убежден лидер Чечни.Второй ошибкой стран альянса Кадыров называет уверенность Запада в слабой военной составляющей России и неоцененность потенциала страны."Сколько было попыток взрастить споры гражданской войны в России. Все они оказались провальными, потому, что еще никому не удавалось ни поработить, ни сломить народ России. Пора бы уже, господа, признать, что вы недооценили военный и людской потенциал нашего государства и хорошенько подумать, прежде чем вынуждать Россию к военным действиям. Лучше бы вам не переступать эту черту!" – заключил он.Ранее эксперт высказал мнение, что спецоперация на Украине перешла в фазу демилитаризации НАТО.

https://crimea.ria.ru/20220707/kadyrov-rasskazal-o-skhemakh-raspila-britanskikh-deneg-na-ukraine-1123776391.html

https://crimea.ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-na-ukraine-pereshla-v-fazu-demilitarizatsii-nato--politolog-1123948655.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, рамзан кадыров, в мире