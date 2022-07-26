https://crimea.ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-na-ukraine-pereshla-v-fazu-demilitarizatsii-nato--politolog-1123948655.html

Спецоперация на Украине перешла в фазу демилитаризации НАТО – политолог

Спецоперация на Украине перешла в фазу демилитаризации НАТО – политолог - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Спецоперация на Украине перешла в фазу демилитаризации НАТО – политолог

Специальная военная операция на Украине на сегодняшний день уже перешла в фазу демилитаризации стран НАТО, чье поставленное Киеву вооружение сейчас уничтожается РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T09:13

2022-07-26T09:13

2022-07-26T09:13

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

украина

в мире

нато

андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине на сегодняшний день уже перешла в фазу демилитаризации стран НАТО, чье поставленное Киеву вооружение сейчас уничтожается в ходе СВО, считает политолог Андрей Никифоров."Через месяц после начала спецоперации Украина заявляла, что у нее практически закончились ракеты, но вот уже пять месяцев они никак не закончатся. По всей видимости, демилитаризация потребует несколько больше времени, чем мы предполагали. Но судя по всему, сейчас мы уже демилитаризируем не столько уже Украину, сколько страны НАТО", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".Статистика уничтоженных российскими войсками на Украине самолетов, танков, зенитных ракетных комплексов и другого вооружения показывает, что их больше, чем было у ВСУ на момент начала спецоперации, указал Никифоров."Сегодня там перемалывается уже то, что Украине понатаскали со всего мира. Сначала это было советское и постсоветское оружие, которое осталось у наших бывших союзников по Варшавскому договору, потом начали поставлять различное оружие, в том числе и то, которое Россия по просьбе США куда-то направляла, например в Афганистан. Теперь Украину уже начиняют натовскими образцами", – уточнил политолог.Он также отметил, что многие страны НАТО уже сейчас заявляют о своих пустеющих арсеналах и о невозможности поставлять Украине вооружение в таких количествах, которые имели место раньше.Ранее в Пентагоне сообщили, что объем военной помощи США Украине с начала спецоперации достиг 8,2 млрд долларов.Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html

https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html

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