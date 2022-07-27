https://crimea.ria.ru/20220727/chto-bespokoit-krymchan--video-1123970606.html

Что беспокоит крымчан – видео

Что беспокоит крымчан – видео - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Что беспокоит крымчан – видео

Проблемы и стресс – неотъемлемая часть жизни. В этом году, согласно опросу ВЦИОМ, больше половины россиян переживали стрессовые ситуации, из них каждый... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T20:41

2022-07-27T20:41

2022-07-27T20:41

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опрос

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Проблемы и стресс – неотъемлемая часть жизни. В этом году, согласно опросу ВЦИОМ, больше половины россиян переживали стрессовые ситуации, из них каждый четвертый сталкивался со стрессом несколько раз в месяц. При этом за помощью к специалистам обращались всего 7% граждан. Остальные предпочитали делиться своими проблемами с друзьями или заниматься спортом.Причины для беспокойства могут быть разными: проблемы на работе или учебе, долги, нехватка денег, недопонимания в личных взаимоотношениях. Кого-то беспокоит ситуация в стране и регионе, других – благоустройство города, а некоторые и вовсе не испытывают тревожности и стресса.Корреспондент РИА Новости Крым решил спросить жителей полуострова, что вызывает у них переживания и беспокойство.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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