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Что беспокоит крымчан – видео
Что беспокоит крымчан – видео - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Что беспокоит крымчан – видео
Проблемы и стресс – неотъемлемая часть жизни. В этом году, согласно опросу ВЦИОМ, больше половины россиян переживали стрессовые ситуации, из них каждый... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T20:41
2022-07-27T20:41
2022-07-27T20:41
крым
общество
видео
опрос
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Проблемы и стресс – неотъемлемая часть жизни. В этом году, согласно опросу ВЦИОМ, больше половины россиян переживали стрессовые ситуации, из них каждый четвертый сталкивался со стрессом несколько раз в месяц. При этом за помощью к специалистам обращались всего 7% граждан. Остальные предпочитали делиться своими проблемами с друзьями или заниматься спортом.Причины для беспокойства могут быть разными: проблемы на работе или учебе, долги, нехватка денег, недопонимания в личных взаимоотношениях. Кого-то беспокоит ситуация в стране и регионе, других – благоустройство города, а некоторые и вовсе не испытывают тревожности и стресса.Корреспондент РИА Новости Крым решил спросить жителей полуострова, что вызывает у них переживания и беспокойство.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что беспокоит крымчан - опрос
Что беспокоит крымчан - опрос
2022-07-27T20:41
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PT2M31S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, общество, видео, опрос, видео
Что беспокоит крымчан – видео
Жители Крыма поделились, что их сейчас тревожит