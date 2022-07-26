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В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова
В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова
Театр Олега Табакова в августе покажет в Крыму спектакль "Матросская тишина". Об этом сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости Крым, 25.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Театр Олега Табакова в августе покажет в Крыму спектакль "Матросская тишина". Об этом сообщили в пресс-службе театра."На территории музея-заповедника в "Херсонес Таврический" 11 августа состоится премьера знакового спектакля по пьесе Александра Галича – "Матросская тишина", — говорится в сообщении.Главные роли исполнят Владимир Машков и Владислав Миллер. Уточняется, что спектакли пройдут также 12, 14 и 15 августа.Машков отметил, что площадка, на которой будет представлен спектакль, "не типична для театра".Пьеса "Матросская тишина" Александра Галича была запрещена более 20 лет. Ее поставил Табаков в 1990 году, режиссерами восстановления стали Владимир Машков и Александр Марин.
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крым, культура, севастополь, общество
В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова

Театр Олега Табакова в августе покажет "Матросскую тишину" в Херсонесе

07:02 26.07.2022
 
© Фото Театра Олега Табаковаспектакль "Матросская тишина"
спектакль Матросская тишина
© Фото Театра Олега Табакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Театр Олега Табакова в августе покажет в Крыму спектакль "Матросская тишина". Об этом сообщили в пресс-службе театра.
"На территории музея-заповедника в "Херсонес Таврический" 11 августа состоится премьера знакового спектакля по пьесе Александра Галича – "Матросская тишина", — говорится в сообщении.
Главные роли исполнят Владимир Машков и Владислав Миллер.
Уточняется, что спектакли пройдут также 12, 14 и 15 августа.
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Машков отметил, что площадка, на которой будет представлен спектакль, "не типична для театра".
"Уверен, что новые предлагаемые обстоятельства не помешают зрителям увидеть и почувствовать то, что лежит в основе этой истории – любовь и сострадание, которые так важны для каждого человека", — добавил он.
Пьеса "Матросская тишина" Александра Галича была запрещена более 20 лет. Ее поставил Табаков в 1990 году, режиссерами восстановления стали Владимир Машков и Александр Марин.
 
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