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В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова
В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова
Театр Олега Табакова в августе покажет в Крыму спектакль "Матросская тишина". Об этом сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-26T07:02
2022-07-26T07:02
2022-07-25T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Театр Олега Табакова в августе покажет в Крыму спектакль "Матросская тишина". Об этом сообщили в пресс-службе театра."На территории музея-заповедника в "Херсонес Таврический" 11 августа состоится премьера знакового спектакля по пьесе Александра Галича – "Матросская тишина", — говорится в сообщении.Главные роли исполнят Владимир Машков и Владислав Миллер. Уточняется, что спектакли пройдут также 12, 14 и 15 августа.Машков отметил, что площадка, на которой будет представлен спектакль, "не типична для театра".Пьеса "Матросская тишина" Александра Галича была запрещена более 20 лет. Ее поставил Табаков в 1990 году, режиссерами восстановления стали Владимир Машков и Александр Марин.
https://crimea.ria.ru/20220705/lantratov-zakharova-polunin-v-krym-edut-zvezdy-mirovogo-baleta-1123756534.html
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крым, культура, севастополь, общество
В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова
Театр Олега Табакова в августе покажет "Матросскую тишину" в Херсонесе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Театр Олега Табакова в августе покажет в Крыму спектакль "Матросская тишина". Об этом сообщили в пресс-службе театра.
"На территории музея-заповедника в "Херсонес Таврический" 11 августа состоится премьера знакового спектакля по пьесе Александра Галича – "Матросская тишина", — говорится в сообщении.
Главные роли исполнят Владимир Машков и Владислав Миллер.
Уточняется, что спектакли пройдут также 12, 14 и 15 августа.
Машков отметил, что площадка, на которой будет представлен спектакль, "не типична для театра".
"Уверен, что новые предлагаемые обстоятельства не помешают зрителям увидеть и почувствовать то, что лежит в основе этой истории – любовь и сострадание, которые так важны для каждого человека", — добавил он.
Пьеса "Матросская тишина" Александра Галича была запрещена более 20 лет. Ее поставил Табаков в 1990 году, режиссерами восстановления стали Владимир Машков и Александр Марин.