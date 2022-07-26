https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-pokazhut-matrosskuyu-tishinu-tabakova-1123954091.html

В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова

В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В Крыму покажут "Матросскую тишину" Табакова

Театр Олега Табакова в августе покажет в Крыму спектакль "Матросская тишина". Об этом сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-26T07:02

2022-07-26T07:02

2022-07-25T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Театр Олега Табакова в августе покажет в Крыму спектакль "Матросская тишина". Об этом сообщили в пресс-службе театра."На территории музея-заповедника в "Херсонес Таврический" 11 августа состоится премьера знакового спектакля по пьесе Александра Галича – "Матросская тишина", — говорится в сообщении.Главные роли исполнят Владимир Машков и Владислав Миллер. Уточняется, что спектакли пройдут также 12, 14 и 15 августа.Машков отметил, что площадка, на которой будет представлен спектакль, "не типична для театра".Пьеса "Матросская тишина" Александра Галича была запрещена более 20 лет. Ее поставил Табаков в 1990 году, режиссерами восстановления стали Владимир Машков и Александр Марин.

https://crimea.ria.ru/20220705/lantratov-zakharova-polunin-v-krym-edut-zvezdy-mirovogo-baleta-1123756534.html

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крым, культура, севастополь, общество