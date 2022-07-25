https://crimea.ria.ru/20220725/vrach-rasskazala-komu-nelzya-est-med-1123950882.html

Врач рассказала, кому нельзя есть мед

Врач рассказала, кому нельзя есть мед - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Врач рассказала, кому нельзя есть мед

Есть много меда не рекомендуется людям с сахарным диабетом и лишним весом, также лакомство противопоказано детям до первого года жизни. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T20:47

2022-07-25T20:47

2022-07-25T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Есть много меда не рекомендуется людям с сахарным диабетом и лишним весом, также лакомство противопоказано детям до первого года жизни. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, пишет "Москва 24"."Некоторые люди с сахарным диабетом считают, что мед как будто бы может заменить сахар, как будто это будет лучшая альтернатива. На самом деле это не так: он так же содержит калории и простые углеводы", — пояснила врач.По ее словам, мед по калорийности очень близок к обычному сахару, поэтому важно контролировать его количество, чтобы не превышать калорийность дневного рациона в целом. По этой причине людям с сахарным диабетом и лишним весом лучше употреблять мед в ограниченном количестве, подчеркнула эксперт.Кроме того, она посоветовала с осторожностью употреблять мед аллергикам и не давать его детям до года."Поскольку мед может вызвать реакцию у тех, кто предрасположен к аллергии, им тоже стоит употреблять этот продукт с осторожностью. Кроме того, мед не рекомендуется давать детям в первый год жизни, так как он может спровоцировать развитие кишечных заболеваний", — предупредила эксперт.Она объяснила, что мед не проходит термическую обработку, и у детей первого года иммунная система еще не подготовлена к обработке такой пищи."Мед никак термически не обрабатывается. Для детей старшего возраста это не будет иметь значения, потому что в общем-то иммунная система у них сформирована и адекватно реагирует. А вот для детей первого года мед все-таки мы не используем в питании", — заключила она.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал почему нельзя хранить мед в холодильнике.

https://crimea.ria.ru/20220601/kogda-med-mozhet-byt-opasnym-1123408472.html

https://crimea.ria.ru/20210816/raspoznat-poddelku-eksperty-obyasnili-kak-vybrat-pravilnyy-med-1120549813.html

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общество, совет эксперта, здоровье