https://crimea.ria.ru/20220725/v-rossii-vse-shkolnye-prodlenki-perekhodyat-na-edinyy-standart-1123954385.html

В России все школьные "продленки" переходят на единый стандарт

В России все школьные "продленки" переходят на единый стандарт - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В России все школьные "продленки" переходят на единый стандарт

Группы продленного дня в российских школах переходят на единый стандарт работы. Соответствующий закон вступил в силу с 25 июля, пишет "Парламентская газета". РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T19:37

2022-07-25T19:37

2022-07-25T18:24

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общество

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Группы продленного дня в российских школах переходят на единый стандарт работы. Соответствующий закон вступил в силу с 25 июля, пишет "Парламентская газета".Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал такой переход. Он отмечал, что регионы смогут выделять дополнительный бюджет для финансирования этого процесса, чтобы снизить стоимость занятий.Вступивший в силу закон предполагает, что решения об организации таких групп, регламенте и времени их работы, будут приниматься с учетом мнения родителей. Отныне на "продленках" дети должны не только выполнять домашние уроки под присмотром педагогов, обязательными также становятся занятия физкультурой и посещение культурных мероприятий.Ранее сообщалось, что программу бесплатного переобучения распространят на молодежь до 35 лет. Таким образом, пройти бесплатное обучение наиболее востребованным специальностям смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет включительно.

https://crimea.ria.ru/20220418/prodlenka-v-shkolakh-stanet-chastyu-obrazovatelnogo-protsessa-1122973533.html

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российская федерация (россия, рф), общество, образование в россии