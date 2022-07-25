https://crimea.ria.ru/20220725/rossiyskie-spetssluzhby-raskryli-agenturnuyu-set-vms-ukrainy-1123955412.html
Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины
Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины
Российские спецслужбы раскрыли деятельность агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, которая содействовала размещению... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T18:21
2022-07-25T18:21
2022-07-25T18:21
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы раскрыли деятельность агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, которая содействовала размещению диверсионных подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Херсонской области.Отмечается, что члены группировки действовали на территории Кинбурнского полуострова и в акватории Днепровского лимана. В настоящее время все участники ячейки задержаны и дают показания."Группа относилась к спецрезерву, то есть являлась заранее обученной "спящей" ячейкой, члены которой в мирное время осуществляли обычную трудовую деятельность", - уточняется в сообщении.По данным ведомства, получив специальный сигнал, агентурная сеть способствовала "приему, размещению и переправке" диверсионных подразделений ВСУ.Ранее в ФСБ раскрыли подробности неудачной операции Украины по угону российских боевых самолетов.
https://crimea.ria.ru/20220721/v-khersone-vyyavili-odnu-iz-samykh-krupnykh-grupp-diversantov--1123922263.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия
Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины
МВД Херсонской области: российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы раскрыли деятельность агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, которая содействовала размещению диверсионных подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Херсонской области.
Отмечается, что члены группировки действовали на территории Кинбурнского полуострова и в акватории Днепровского лимана. В настоящее время все участники ячейки задержаны и дают показания.
"Группа относилась к спецрезерву, то есть являлась заранее обученной "спящей" ячейкой, члены которой в мирное время осуществляли обычную трудовую деятельность", - уточняется в сообщении.
По данным ведомства, получив специальный сигнал, агентурная сеть способствовала "приему, размещению и переправке" диверсионных подразделений ВСУ.
"Также готовились террористические акты на объектах Минобороны РФ и гражданской критической инфраструктуры Херсонской области", – уточняют в МВД.
Ранее в ФСБ раскрыли
подробности неудачной операции Украины по угону российских боевых самолетов.