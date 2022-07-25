https://crimea.ria.ru/20220725/rossiyskie-spetssluzhby-raskryli-agenturnuyu-set-vms-ukrainy-1123955412.html

Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины

Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины

Российские спецслужбы раскрыли деятельность агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, которая содействовала размещению... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T18:21

2022-07-25T18:21

2022-07-25T18:21

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы раскрыли деятельность агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, которая содействовала размещению диверсионных подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Херсонской области.Отмечается, что члены группировки действовали на территории Кинбурнского полуострова и в акватории Днепровского лимана. В настоящее время все участники ячейки задержаны и дают показания."Группа относилась к спецрезерву, то есть являлась заранее обученной "спящей" ячейкой, члены которой в мирное время осуществляли обычную трудовую деятельность", - уточняется в сообщении.По данным ведомства, получив специальный сигнал, агентурная сеть способствовала "приему, размещению и переправке" диверсионных подразделений ВСУ.Ранее в ФСБ раскрыли подробности неудачной операции Украины по угону российских боевых самолетов.

https://crimea.ria.ru/20220721/v-khersone-vyyavili-odnu-iz-samykh-krupnykh-grupp-diversantov--1123922263.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия