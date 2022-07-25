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Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни
Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни
Ситуация с распространением оспы обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора, вводить дополнительные противоэпидемические меры на территории России... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T19:12
2022-07-25T16:26
роспотребнадзор
оспа обезьян
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с распространением оспы обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора, вводить дополнительные противоэпидемические меры на территории России нет необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным Роспотребнадзора, в настоящее время на территории РФ приняты все необходимые для противодействия инфекции действия."На российской границе усилен санитарно-карантинный контроль. На всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. Медицинский персонал ознакомлен с порядком действий при выявлении людей с подозрением на эту болезнь. Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины", – говорится в сообщении.По состоянию на 24 июля в мире зафиксировано более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Наибольшее число заболевших регистрируется в Испании, США, Германии, Великобритании и Франции – от 1500 до 3125 случаев.Всего в списке представлено 75 стран. По одному подтвержденному случаю на сегодняшний день сохраняется в 16 странах, в том числе Российской Федерации.Ранее глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян в мире чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
https://crimea.ria.ru/20220723/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1123939927.html
https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, оспа обезьян, общество, здравоохранение в россии
Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни

Роспотребнадзор: вводить дополнительные противоэпидемические меры нет необходимости

19:12 25.07.2022
 
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкНаучный центр "Вектор" создал тест-системы для выявления случаев заражения оспой обезьян
Научный центр Вектор создал тест-системы для выявления случаев заражения оспой обезьян
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с распространением оспы обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора, вводить дополнительные противоэпидемические меры на территории России нет необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Роспотребнадзора, в настоящее время на территории РФ приняты все необходимые для противодействия инфекции действия.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
23 июля, 17:23
В ВОЗ объявили ЧС международного значения из-за вспышки оспы обезьян
"На российской границе усилен санитарно-карантинный контроль. На всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. Медицинский персонал ознакомлен с порядком действий при выявлении людей с подозрением на эту болезнь. Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины", – говорится в сообщении.
По состоянию на 24 июля в мире зафиксировано более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Наибольшее число заболевших регистрируется в Испании, США, Германии, Великобритании и Франции – от 1500 до 3125 случаев.
Всего в списке представлено 75 стран. По одному подтвержденному случаю на сегодняшний день сохраняется в 16 странах, в том числе Российской Федерации.
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РоспотребнадзорОспа обезьянОбществоЗдравоохранение в России
 
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