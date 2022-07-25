https://crimea.ria.ru/20220725/ostanovit-ospu-obezyan-kak-v-rf-kontroliruyut-rasprostranenie-bolezni-1123949024.html

Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни

Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни

Ситуация с распространением оспы обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора, вводить дополнительные противоэпидемические меры на территории России... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T19:12

2022-07-25T19:12

2022-07-25T16:26

роспотребнадзор

оспа обезьян

общество

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Ситуация с распространением оспы обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора, вводить дополнительные противоэпидемические меры на территории России нет необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным Роспотребнадзора, в настоящее время на территории РФ приняты все необходимые для противодействия инфекции действия."На российской границе усилен санитарно-карантинный контроль. На всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. Медицинский персонал ознакомлен с порядком действий при выявлении людей с подозрением на эту болезнь. Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины", – говорится в сообщении.По состоянию на 24 июля в мире зафиксировано более 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Наибольшее число заболевших регистрируется в Испании, США, Германии, Великобритании и Франции – от 1500 до 3125 случаев.Всего в списке представлено 75 стран. По одному подтвержденному случаю на сегодняшний день сохраняется в 16 странах, в том числе Российской Федерации.Ранее глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян в мире чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

https://crimea.ria.ru/20220723/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-chs-mezhdunarodnogo-znacheniya-1123939927.html

https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, оспа обезьян, общество, здравоохранение в россии