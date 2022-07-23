https://crimea.ria.ru/20220723/v-krymu-startovali-pokazy-otechestvennoy-vyzhivshey-1123935261.html

В Крыму стартовали показы отечественной "Выжившей"

В Крыму стартовали показы отечественной "Выжившей" - РИА Новости Крым, 23.07.2022

В Крыму стартовали показы отечественной "Выжившей"

В кинотеатрах Крыма и Севастополя стартовал широкий прокат отечественного фильма-катастрофы "Одна". РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T10:00

2022-07-23T10:00

2022-07-23T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В кинотеатрах Крыма и Севастополя стартовал широкий прокат отечественного фильма-катастрофы "Одна".Лента рассказывает о чуде, случившемся со студенткой педагогического института Ларисой Савицкой, которая в 1981 году оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе.Лариса со своим мужем возвращались из свадебного путешествия в Комсомольск-на-Амуре. Под Благовещенском пассажирский рейсовый АН-24 столкнулся с военным бомбардировщиком. Лариса упала с высоты пять километров, получила травмы, но сумела выжить в тайге, пока ее не нашла поисковая группа среди обломков самолета.Долгие годы дело об аварии числилось под грифом "секретно", но в 2015 году журналистка Елена Котейко из Амурска рассказала об этой истории в интернете.Режиссер фильма Дмитрий Суворов узнал о трагическом и одновременно счастливом случае в 2018 году. Он специально летал в Крым, где сейчас живет Лариса со своей семьей, чтобы не только получить от нее разрешение на кинопроизводство, но и взять согласие на то, чтобы Лариса выступала консультантом фильма.По словам Ларисы, для нее решение принять участие в съемках ленты далось непросто, но она все же согласилась, чтобы, "может быть спасти, приободрить, показать, что надо бороться до конца, даже тогда, когда нет никаких вариантов", - рассказала прототип главной героини ленты РИА Новости Крым.Лента снималась в Москве, Крыму и в Пермском крае, куда в глухой лес специально для съемок привезли старый списанный АН-24. Из киноновшеств – съемки трехминутного эпизода катастрофы, снятые одним планом, как будто бы глазами людей в самолете, рассказал режиссер.После того, как об авиакатастрофе и случае Ларисы стало широко известно, фамилия женщины дважды вошла в книгу рекордов Гинесса: как человека, выжившего после падения с максимальной высоты и как получившего минимальную сумму компенсации ущерба – 75 рублей.По словам самой Ларисы, в тайге ей помогло выжить не только чудо, не только воля к жизни, но и кино. Незадолго до катастрофы студентка Савицкая с мужем ходили на итальянскую ленту "Чудеса еще случаются", и некоторые приемы выживания она взяла из этого фильма.

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https://crimea.ria.ru/20220709/usatye-polosatye-kot-mostik-pobyval-na-arene-tsirka-zapashnogo-1123774532.html

https://crimea.ria.ru/20220608/kogda-v-rossii-snimut-svoego-garri-pottera--rezhisser-1123476219.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым кинематографический, культура, общество