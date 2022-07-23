https://crimea.ria.ru/20220723/v-krymu-startovali-pokazy-otechestvennoy-vyzhivshey-1123935261.html
В Крыму стартовали показы отечественной "Выжившей"
В Крыму стартовали показы отечественной "Выжившей" - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В Крыму стартовали показы отечественной "Выжившей"
В кинотеатрах Крыма и Севастополя стартовал широкий прокат отечественного фильма-катастрофы "Одна". РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T10:00
2022-07-23T10:00
2022-07-23T10:01
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В кинотеатрах Крыма и Севастополя стартовал широкий прокат отечественного фильма-катастрофы "Одна".Лента рассказывает о чуде, случившемся со студенткой педагогического института Ларисой Савицкой, которая в 1981 году оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе.Лариса со своим мужем возвращались из свадебного путешествия в Комсомольск-на-Амуре. Под Благовещенском пассажирский рейсовый АН-24 столкнулся с военным бомбардировщиком. Лариса упала с высоты пять километров, получила травмы, но сумела выжить в тайге, пока ее не нашла поисковая группа среди обломков самолета.Долгие годы дело об аварии числилось под грифом "секретно", но в 2015 году журналистка Елена Котейко из Амурска рассказала об этой истории в интернете.Режиссер фильма Дмитрий Суворов узнал о трагическом и одновременно счастливом случае в 2018 году. Он специально летал в Крым, где сейчас живет Лариса со своей семьей, чтобы не только получить от нее разрешение на кинопроизводство, но и взять согласие на то, чтобы Лариса выступала консультантом фильма.По словам Ларисы, для нее решение принять участие в съемках ленты далось непросто, но она все же согласилась, чтобы, "может быть спасти, приободрить, показать, что надо бороться до конца, даже тогда, когда нет никаких вариантов", - рассказала прототип главной героини ленты РИА Новости Крым.Лента снималась в Москве, Крыму и в Пермском крае, куда в глухой лес специально для съемок привезли старый списанный АН-24. Из киноновшеств – съемки трехминутного эпизода катастрофы, снятые одним планом, как будто бы глазами людей в самолете, рассказал режиссер.После того, как об авиакатастрофе и случае Ларисы стало широко известно, фамилия женщины дважды вошла в книгу рекордов Гинесса: как человека, выжившего после падения с максимальной высоты и как получившего минимальную сумму компенсации ущерба – 75 рублей.По словам самой Ларисы, в тайге ей помогло выжить не только чудо, не только воля к жизни, но и кино. Незадолго до катастрофы студентка Савицкая с мужем ходили на итальянскую ленту "Чудеса еще случаются", и некоторые приемы выживания она взяла из этого фильма.
https://crimea.ria.ru/20220706/alina-kabaeva-otrestavriruet-srednevekovyy-khram-v-krymu-1123766507.html
https://crimea.ria.ru/20220709/usatye-polosatye-kot-mostik-pobyval-na-arene-tsirka-zapashnogo-1123774532.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крым кинематографический, культура, общество
В Крыму стартовали показы отечественной "Выжившей"
"Жить дальше": в Крыму состоялась премьера фильма "Одна"
10:00 23.07.2022 (обновлено: 10:01 23.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В кинотеатрах Крыма и Севастополя стартовал широкий прокат отечественного фильма-катастрофы "Одна".
Лента рассказывает о чуде, случившемся со студенткой педагогического института Ларисой Савицкой, которая в 1981 году оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе.
Лариса со своим мужем возвращались из свадебного путешествия в Комсомольск-на-Амуре. Под Благовещенском пассажирский рейсовый АН-24 столкнулся с военным бомбардировщиком. Лариса упала с высоты пять километров, получила травмы, но сумела выжить в тайге, пока ее не нашла поисковая группа среди обломков самолета.
Долгие годы дело об аварии числилось под грифом "секретно", но в 2015 году журналистка Елена Котейко из Амурска рассказала об этой истории в интернете.
Режиссер фильма Дмитрий Суворов узнал о трагическом и одновременно счастливом случае в 2018 году. Он специально летал в Крым, где сейчас живет Лариса со своей семьей, чтобы не только получить от нее разрешение на кинопроизводство, но и взять согласие на то, чтобы Лариса выступала консультантом фильма.
"Я увидел старый документальный фильм с Ларисой. И было желание покопаться в этой истории, узнать, каково это – испытать такие неповторимые события, и каково это – снова начать новую жизнь", - рассказал Дмитрий в интервью корреспонденту РИА Новости Крым
.
По словам Ларисы, для нее решение принять участие в съемках ленты далось непросто, но она все же согласилась, чтобы, "может быть спасти, приободрить, показать, что надо бороться до конца, даже тогда, когда нет никаких вариантов", - рассказала прототип главной героини ленты РИА Новости Крым.
Лента снималась в Москве, Крыму и в Пермском крае, куда в глухой лес специально для съемок привезли старый списанный АН-24. Из киноновшеств – съемки трехминутного эпизода катастрофы, снятые одним планом, как будто бы глазами людей в самолете, рассказал режиссер.
После того, как об авиакатастрофе и случае Ларисы стало широко известно, фамилия женщины дважды вошла в книгу рекордов Гинесса: как человека, выжившего после падения с максимальной высоты и как получившего минимальную сумму компенсации ущерба – 75 рублей.
По словам самой Ларисы, в тайге ей помогло выжить не только чудо, не только воля к жизни, но и кино. Незадолго до катастрофы студентка Савицкая с мужем ходили на итальянскую ленту "Чудеса еще случаются", и некоторые приемы выживания она взяла из этого фильма.
"Каждому человеку дано то, что он может вынести. Значит, я могу вынести такое. Это просто жизнь. Вот она такая. Фильм о любви, о смерти, о принятии или непринятии смерти, ну и патриотический, я считаю, потому что любовь — это уже патриотизм, в моем понимании. Потому что если ты не любишь – ты не патриот", - уверена Лариса Савицкая.