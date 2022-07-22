https://crimea.ria.ru/20220722/v-krasnodarskom-krae-nakryli-opg-orudovavshuyu-v-sochi-20-let-nazad-1123931368.html

В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад

В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад - РИА Новости Крым, 22.07.2022

В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад

Троих жителей Краснодарского края задержали по обвинению в организации и убийстве двух бизнесменов в Сочи в начале 2000-х. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T16:44

2022-07-22T16:44

2022-07-22T16:44

ск рф (следственный комитет российской федерации)

краснодар

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Троих жителей Краснодарского края задержали по обвинению в организации и убийстве двух бизнесменов в Сочи в начале 2000-х. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.По версии следствия, двое мужчин организовали убийства двоих предпринимателей, с целью отомстить и завладеть принадлежавшими им торговыми площадями на территории Адлеровского района Сочи. В качестве исполнителей злоумышленники нанимали местных жителей.Убийство первого предпринимателя произошло в сентябре 2001 года. Исполнитель заранее получил информацию о местонахождении жертвы и произвел в него четыре выстрела, потерпевший скончался на месте.Убийство второго бизнесмена состоялось в марте 2002 года. Для этого злоумышленники наняли другого исполнителя и также сообщили ему о передвижениях жертвы. Наемник выстрелил в мужчину три раза, потерпевший скончался в больнице, куда был доставлен очевидцами преступления.Кроме того, одного из участников ОПГ обвиняют в совершении третьего убийства в ходе бытового конфликта при участии третьего лица в Сочи. Они забили потерпевшего до смерти газовым ключом и деревянной битой.Спустя длительное время при сотрудничестве с полицией следователям удалось установить личность преступников и их причастность к совершенным преступлениям. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в настоящее время один из организаторов и двое исполнителей заключены под стражу, второй организатор скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск."Следствие полагает, что данная устойчивая вооруженная преступная группа длительное время действовала на территории Сочи, и в настоящее время устанавливаются иные лица, входившие в ее состав, а также другие эпизоды их преступной деятельности", – заключили в Следкоме.Расследование уголовного дела продолжается.Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек.

краснодар

сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодар, сочи