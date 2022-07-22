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В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад
В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад - РИА Новости Крым, 22.07.2022
В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад
Троих жителей Краснодарского края задержали по обвинению в организации и убийстве двух бизнесменов в Сочи в начале 2000-х. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T16:44
2022-07-22T16:44
ск рф (следственный комитет российской федерации)
краснодар
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Троих жителей Краснодарского края задержали по обвинению в организации и убийстве двух бизнесменов в Сочи в начале 2000-х. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.По версии следствия, двое мужчин организовали убийства двоих предпринимателей, с целью отомстить и завладеть принадлежавшими им торговыми площадями на территории Адлеровского района Сочи. В качестве исполнителей злоумышленники нанимали местных жителей.Убийство первого предпринимателя произошло в сентябре 2001 года. Исполнитель заранее получил информацию о местонахождении жертвы и произвел в него четыре выстрела, потерпевший скончался на месте.Убийство второго бизнесмена состоялось в марте 2002 года. Для этого злоумышленники наняли другого исполнителя и также сообщили ему о передвижениях жертвы. Наемник выстрелил в мужчину три раза, потерпевший скончался в больнице, куда был доставлен очевидцами преступления.Кроме того, одного из участников ОПГ обвиняют в совершении третьего убийства в ходе бытового конфликта при участии третьего лица в Сочи. Они забили потерпевшего до смерти газовым ключом и деревянной битой.Спустя длительное время при сотрудничестве с полицией следователям удалось установить личность преступников и их причастность к совершенным преступлениям. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в настоящее время один из организаторов и двое исполнителей заключены под стражу, второй организатор скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск."Следствие полагает, что данная устойчивая вооруженная преступная группа длительное время действовала на территории Сочи, и в настоящее время устанавливаются иные лица, входившие в ее состав, а также другие эпизоды их преступной деятельности", – заключили в Следкоме.Расследование уголовного дела продолжается.Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек.
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РИА Новости Крым
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96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодар, сочи
В Краснодарском крае накрыли ОПГ орудовавшую в Сочи 20 лет назад

СК РФ: в Краснодарском крае продолжается расследование убийств двух бизнесменов в Сочи

16:44 22.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Троих жителей Краснодарского края задержали по обвинению в организации и убийстве двух бизнесменов в Сочи в начале 2000-х. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю задержаны трое жителей Сочи в возрасте от 43 до 73 лет, причастных к организации и совершению убийств в городе-курорте в начале 2000-х. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в организации двух убийств бизнесменов и других убийствах, в том числе общеопасным способом и по найму", – говорится в сообщении.
По версии следствия, двое мужчин организовали убийства двоих предпринимателей, с целью отомстить и завладеть принадлежавшими им торговыми площадями на территории Адлеровского района Сочи. В качестве исполнителей злоумышленники нанимали местных жителей.
Убийство первого предпринимателя произошло в сентябре 2001 года. Исполнитель заранее получил информацию о местонахождении жертвы и произвел в него четыре выстрела, потерпевший скончался на месте.
Убийство второго бизнесмена состоялось в марте 2002 года. Для этого злоумышленники наняли другого исполнителя и также сообщили ему о передвижениях жертвы. Наемник выстрелил в мужчину три раза, потерпевший скончался в больнице, куда был доставлен очевидцами преступления.
Кроме того, одного из участников ОПГ обвиняют в совершении третьего убийства в ходе бытового конфликта при участии третьего лица в Сочи. Они забили потерпевшего до смерти газовым ключом и деревянной битой.
Спустя длительное время при сотрудничестве с полицией следователям удалось установить личность преступников и их причастность к совершенным преступлениям. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в настоящее время один из организаторов и двое исполнителей заключены под стражу, второй организатор скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск.
"Следствие полагает, что данная устойчивая вооруженная преступная группа длительное время действовала на территории Сочи, и в настоящее время устанавливаются иные лица, входившие в ее состав, а также другие эпизоды их преступной деятельности", – заключили в Следкоме.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КраснодарСочи
 
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