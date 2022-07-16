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В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек - РИА Новости Крым, 16.07.2022

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T13:36

2022-07-16T13:36

2022-07-16T13:36

происшествия

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В пятницу в одной из квартир жилого дома в городе Новошахтинске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, в том числе малолетнего ребенка. Сообщение об этом поступило в следственные органы СК РФ и ГУ МВД России по Ростовской области. Еще один ребенок с аналогичным ранением доставлен в больницу.По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Позднее правоохранители задержали подозреваемого.Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в ближайшее время подозреваемого допросят, уточнили в ведомстве.Ранее в Крыму местного жителя обвинили в жестоком убийстве супруги и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)