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В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек
В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек - РИА Новости Крым, 16.07.2022
В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T13:36
2022-07-16T13:36
происшествия
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В пятницу в одной из квартир жилого дома в городе Новошахтинске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, в том числе малолетнего ребенка. Сообщение об этом поступило в следственные органы СК РФ и ГУ МВД России по Ростовской области. Еще один ребенок с аналогичным ранением доставлен в больницу.По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Позднее правоохранители задержали подозреваемого.Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в ближайшее время подозреваемого допросят, уточнили в ведомстве.Ранее в Крыму местного жителя обвинили в жестоком убийстве супруги и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
происшествия, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек

СК РФ: по подозрению в убийстве 4 человек, в том числе ребенка, задержан местный житель

13:36 16.07.2022
 
© Фото: pixabayНаручники
Наручники
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В пятницу в одной из квартир жилого дома в городе Новошахтинске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, в том числе малолетнего ребенка. Сообщение об этом поступило в следственные органы СК РФ и ГУ МВД России по Ростовской области. Еще один ребенок с аналогичным ранением доставлен в больницу.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Позднее правоохранители задержали подозреваемого.
"В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями СК России совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель", – говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в ближайшее время подозреваемого допросят, уточнили в ведомстве.
Ранее в Крыму местного жителя обвинили в жестоком убийстве супруги и незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.
ПроисшествияОбществоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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