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Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе
Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе
Сообщения о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе Краснодарского края не соответствуют действительности в полной мере. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T17:58
2022-07-22T17:58
происшествия
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Сообщения о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе Краснодарского края не соответствуют действительности в полной мере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Темрюкском районе прохожие обнаружили 17-летнего молодого человека, на которого ранее напали неизвестные и жестоко избили. "В избитом состоянии и без сознания" его доставили в поселковую больницу, где от полученных травм он скончался.По данным прокуратуры, ребенок является инвалидом детства и обстоятельства его гибели не соответствуют описанным ранее.В ведомстве уточнили, что в настоящее время личность предполагаемого водителя-участника ДТП удалось установить. По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.Ранее в Крыму водителя BMW арестовали за умышленный наезд на человека. Пострадавший скончался от полученный травм в машине скорой помощи.
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РИА Новости Крым
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происшествия, краснодар
Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе

В Краснодарской прокуратуре опровергли слухи об обстоятельствах гибели подростка-инвалида

17:58 22.07.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников полиции
Автомобиль сотрудников полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Сообщения о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе Краснодарского края не соответствуют действительности в полной мере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Темрюкском районе прохожие обнаружили 17-летнего молодого человека, на которого ранее напали неизвестные и жестоко избили. "В избитом состоянии и без сознания" его доставили в поселковую больницу, где от полученных травм он скончался.
По данным прокуратуры, ребенок является инвалидом детства и обстоятельства его гибели не соответствуют описанным ранее.

"Органы прокуратуры сообщают, что информация, распространенная некоторыми мессенджерами о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе не в полной мере соответствует действительности. Ребенок погиб, однако обстоятельства гибели следующие: в ночь с 19 на 20 июля 2022 года он находился на ул. Таманской в пос. Стрелка на проезжей части, где был сбит автомобилем", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время личность предполагаемого водителя-участника ДТП удалось установить. По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.
Ранее в Крыму водителя BMW арестовали за умышленный наезд на человека. Пострадавший скончался от полученный травм в машине скорой помощи.
 
ПроисшествияКраснодар
 
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