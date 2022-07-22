https://crimea.ria.ru/20220722/ustanovleny-vinovnye-v-gibeli-podrostka-invalida-v-temryukskom-rayone-1123933090.html

Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе

Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Установлены виновные в гибели подростка-инвалида в Темрюкском районе

Сообщения о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе Краснодарского края не соответствуют действительности в полной мере. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T17:58

2022-07-22T17:58

2022-07-22T17:58

происшествия

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Сообщения о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе Краснодарского края не соответствуют действительности в полной мере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Темрюкском районе прохожие обнаружили 17-летнего молодого человека, на которого ранее напали неизвестные и жестоко избили. "В избитом состоянии и без сознания" его доставили в поселковую больницу, где от полученных травм он скончался.По данным прокуратуры, ребенок является инвалидом детства и обстоятельства его гибели не соответствуют описанным ранее.В ведомстве уточнили, что в настоящее время личность предполагаемого водителя-участника ДТП удалось установить. По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.Ранее в Крыму водителя BMW арестовали за умышленный наезд на человека. Пострадавший скончался от полученный травм в машине скорой помощи.

краснодар

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодар