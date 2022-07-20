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В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер
В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер - РИА Новости Крым, 20.07.2022
В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер
В Алуште заключили под стражу водителя, который умышленно сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда. РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T10:49
2022-07-20T10:49
алушта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Алуште заключили под стражу водителя, который умышленно сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда.Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Водитель автомобиля BMW Х5, умышленно желая причинить смерть гражданину, совершил наезд на него. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.Органами предварительного следствия действия водителя квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.
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353
60
алушта, происшествия
В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер

В Алуште водителя BMW арестовали за умышленный наезд на человека

10:49 20.07.2022
 
© Fotolia/ chatsimoНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото
© Fotolia/ chatsimo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Алуште заключили под стражу водителя, который умышленно сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда.
Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Водитель автомобиля BMW Х5, умышленно желая причинить смерть гражданину, совершил наезд на него. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.
Органами предварительного следствия действия водителя квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.
"Суд принял во внимание тяжесть обвинения, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, данные о личности лица, наличие непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
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