https://crimea.ria.ru/20220720/v-alushte-voditel-spetsialno-pereekhal-cheloveka-postradavshiy-umer-1123903925.html

В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер

В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер - РИА Новости Крым, 20.07.2022

В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер

В Алуште заключили под стражу водителя, который умышленно сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда. РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T10:49

2022-07-20T10:49

2022-07-20T10:49

алушта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Алуште заключили под стражу водителя, который умышленно сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Алуштинского городского суда.Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Водитель автомобиля BMW Х5, умышленно желая причинить смерть гражданину, совершил наезд на него. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.Органами предварительного следствия действия водителя квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

https://crimea.ria.ru/20220712/v-kerchi-legkovushka-sbila-muzhchinu-1123817133.html

алушта

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, происшествия