https://crimea.ria.ru/20220719/zelenskiy-uvolil-genprokurora-ukrainy-venediktovu-1123900098.html
Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову
Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T18:41
2022-07-19T18:41
2022-07-19T18:41
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1e/1123099522_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_7e7877d2256a97cb9eaeea070145f074.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины, пишет РИА Новости."Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - говорится в тексте документа.17 июля Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что уволил генпрокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. Однако на следующий день в офисе украинского президента пояснили, что речи об увольнении этих двух чиновников не идет, поскольку "акты не означают фактического увольнения".
https://crimea.ria.ru/20220718/bakanova-i-venediktovu-ne-uvolnyali---ofis-zelenskogo-1123879713.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1e/1123099522_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_08770b2717080a939aa05d8650fd539c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский (президент украины), политика, сбу (служба безопасности украины)
Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову
Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора Украины