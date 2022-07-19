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Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову
Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T18:41
2022-07-19T18:41
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины, пишет РИА Новости."Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - говорится в тексте документа.17 июля Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что уволил генпрокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. Однако на следующий день в офисе украинского президента пояснили, что речи об увольнении этих двух чиновников не идет, поскольку "акты не означают фактического увольнения".
https://crimea.ria.ru/20220718/bakanova-i-venediktovu-ne-uvolnyali---ofis-zelenskogo-1123879713.html
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украина, владимир зеленский (президент украины), политика, сбу (служба безопасности украины)
Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову

Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора Украины

18:41 19.07.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины, пишет РИА Новости.
"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - говорится в тексте документа.
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 12:09
Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского
17 июля Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что уволил генпрокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. Однако на следующий день в офисе украинского президента пояснили, что речи об увольнении этих двух чиновников не идет, поскольку "акты не означают фактического увольнения".
 
УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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