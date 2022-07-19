https://crimea.ria.ru/20220719/zelenskiy-uvolil-genprokurora-ukrainy-venediktovu-1123900098.html

Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову

Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T18:41

2022-07-19T18:41

2022-07-19T18:41

украина

владимир зеленский (президент украины)

политика

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора Украины, пишет РИА Новости."Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора", - говорится в тексте документа.17 июля Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что уволил генпрокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. Однако на следующий день в офисе украинского президента пояснили, что речи об увольнении этих двух чиновников не идет, поскольку "акты не означают фактического увольнения".

https://crimea.ria.ru/20220718/bakanova-i-venediktovu-ne-uvolnyali---ofis-zelenskogo-1123879713.html

украина

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украина, владимир зеленский (президент украины), политика, сбу (служба безопасности украины)