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Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского
Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов не уволены, а только отстранены. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T12:09
2022-07-18T12:09
украина
политика
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов не уволены, а только отстранены. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Смирнов.Он уточнил, что итоговые решения о судьбе Венедиктовой и Баканова будут приняты президентом страны после расследований в их отношении.Баканов и Венидиктова отстранены от должностей накануне. Президент Украины Зеленский заявил, что уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.
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РИА Новости Крым
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украина, политика, владимир зеленский (президент украины)
Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского

Офис Зеленского: Баканов и Венедиктова отстранены, но не уволены

12:09 18.07.2022
 
© Foto Facebook account of Office of the President of UkraineОфис президента Украины в Киеве
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Foto Facebook account of Office of the President of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов не уволены, а только отстранены. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Смирнов.
"Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идет. Вчерашние акты не означают фактического увольнения", - сказал Смирнов в эфире всеукраинского телемарафона.
Он уточнил, что итоговые решения о судьбе Венедиктовой и Баканова будут приняты президентом страны после расследований в их отношении.
Баканов и Венидиктова отстранены от должностей накануне. Президент Украины Зеленский заявил, что уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.
 
УкраинаПолитикаВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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