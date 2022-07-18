https://crimea.ria.ru/20220718/bakanova-i-venediktovu-ne-uvolnyali---ofis-zelenskogo-1123879713.html
Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского
Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов не уволены, а только отстранены. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T12:09
2022-07-18T12:09
2022-07-18T12:09
украина
политика
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов не уволены, а только отстранены. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Смирнов.Он уточнил, что итоговые решения о судьбе Венедиктовой и Баканова будут приняты президентом страны после расследований в их отношении.Баканов и Венидиктова отстранены от должностей накануне. Президент Украины Зеленский заявил, что уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, политика, владимир зеленский (президент украины)
Баканова и Венедиктову не увольняли - офис Зеленского
Офис Зеленского: Баканов и Венедиктова отстранены, но не уволены