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Тревожная статистика: в России растет число госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Тревожная статистика: в России растет число госпитализаций с COVID-19
Тревожная статистика: в России растет число госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Тревожная статистика: в России растет число госпитализаций с COVID-19
В России число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 132,5%, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T11:53
2022-07-19T11:53
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 132,5%, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 19 июля, за сутки в России госпитализированы 1 337 человек, на 132,5% больше по сравнению с 18 июля. Выписаны с выздоровлением 4 186 человек", - приводят в штабе новую статистику.Всего за сутки по стране выявлено 4 200 новых случаев COVID-19, 44 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 63 новых случаев COVID-19, умерли три человека.
https://crimea.ria.ru/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
Тревожная статистика: в России растет число госпитализаций с COVID-19

За сутки коронавирусом в РФ заразились 4,2 тыс. человек

11:53 19.07.2022
 
© Dmitry MakeevВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России число госпитализаций пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 132,5%, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 19 июля, за сутки в России госпитализированы 1 337 человек, на 132,5% больше по сравнению с 18 июля. Выписаны с выздоровлением 4 186 человек", - приводят в штабе новую статистику.
Всего за сутки по стране выявлено 4 200 новых случаев COVID-19, 44 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.
"Всем гражданам, а особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 63 новых случаев COVID-19, умерли три человека.
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Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в России
 
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