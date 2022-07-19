https://crimea.ria.ru/20220719/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-zabolevshikh-i-umershikh-1123890646.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 19.07.2022

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших

На территории Республики Крым зарегистрировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 512 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T10:44

2022-07-19T10:44

2022-07-19T10:44

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 512 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 207 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 177 267", - говорится в сообщении.По данным минздрава, скончались еще два человека. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5 335.В Севастополе за сутки зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 77 лет, рассказали в региональном правительстве."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы пять человек, выписаны три пациента. На данный момент в больницах находится 67 пациентов, из них 34 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, в Севастополе в 2022 году заболели коронавирусной инфекцией 32 595 человек.

https://crimea.ria.ru/20220715/maski-sbrosheny-v-sevastopole-otmeneny-pochti-vse-kovidnye-ogranicheniya-1123851644.html

https://crimea.ria.ru/20220718/v-rossii-za-nedelyu-na-tret-vyrosla-statistika-po-covid-19-1123880780.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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