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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 19.07.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
На территории Республики Крым зарегистрировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 512 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T10:44
2022-07-19T10:44
2022-07-19T10:44
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 512 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 207 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 177 267", - говорится в сообщении.По данным минздрава, скончались еще два человека. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5 335.В Севастополе за сутки зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 77 лет, рассказали в региональном правительстве."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы пять человек, выписаны три пациента. На данный момент в больницах находится 67 пациентов, из них 34 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, в Севастополе в 2022 году заболели коронавирусной инфекцией 32 595 человек.
https://crimea.ria.ru/20220715/maski-sbrosheny-v-sevastopole-otmeneny-pochti-vse-kovidnye-ogranicheniya-1123851644.html
https://crimea.ria.ru/20220718/v-rossii-za-nedelyu-na-tret-vyrosla-statistika-po-covid-19-1123880780.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
В Крыму и Севастополе выявлено 63 новых случаев COVID-19, умерли три человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 45 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 184 512 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 207 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 177 267", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончались еще два человека. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5 335.
В Севастополе за сутки зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 77 лет, рассказали в региональном правительстве.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы пять человек, выписаны три пациента. На данный момент в больницах находится 67 пациентов, из них 34 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, в Севастополе в 2022 году заболели коронавирусной инфекцией 32 595 человек.