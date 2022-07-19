https://crimea.ria.ru/20220719/glava-pravitelstva-zaporozhskoy-oblasti-budu-opiratsya-na-mestnye-kadry-1123897703.html

Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры

Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры

Бывший первый замгубернатора Вологодской области Антон Кольцов, назначенный накануне председателем Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T16:08

2022-07-19T16:08

2022-07-19T16:08

запорожская область

антон кольцов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123896451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c8d658517bbc0a54aaec3d86298c558.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Бывший первый замгубернатора Вологодской области Антон Кольцов, назначенный накануне председателем Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской области, дал свое первое интервью после официального вступления в новую должность. В эксклюзивной беседе с корреспондентами РИА Новости Крым в Мелитополе Кольцов рассказал о первоочередных задачах на новом посту, своей команде и перспективах развития региона.– Успели уже вникнуть в курс дела, познакомиться с регионом?– Только вчера вступил в должность, сутки прошли с того момента, как я здесь, потому, конечно, нельзя сказать, что я вник в проблематику. Только сейчас начинаю знакомиться, черпаю информацию отовсюду, знакомлюсь с людьми. Очень много сейчас контактов по различным направлениям. С учетом того, что я буду курировать практически всю социально-экономическую сферу, развитие инфраструктуры, социальную политику, сейчас моя задача – максимально быстро вникнуть. На это понадобится еще как минимум несколько дней. Сейчас назначил первоочередные, самые важные встречи.– Когда вам предложили приехать в Запорожскую область и возглавить правительство, какой была ваша первая мысль?– Для меня это было очень неожиданно. Но ответил я достаточно быстро. Считаю, мой профессиональный опыт на государственной службе, в успешном российском регионе, позволит мне решать эти задачи. Думаю, что могу быть полезен здесь в это ответственное время – я так для себя решил.Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами >>– Вы приехали сюда со своей командой?Нет. Со мной приехали буквально несколько моих коллег. Будем работать с представителями военно-гражданской администрации, которая уже сформирована здесь. Уверен, что здесь работают профессионалы, я буду опираться в первую очередь на них. Не сомневаюсь, что по целям и задачам, которые перед нами стоят, мы будем отрабатывать профессионально.– Те, кто приехал с вами, тоже войдут в правительство?– Сейчас в соответствии с положением о военно-гражданских администрациях формируются советы министров. В составе Совета министров Запорожской области у меня будет три заместителя, среди них будет один, который приехал вместе со мной. Он будет заниматься вопросами инфраструктурного развития, взаимодействия с нашими регионами-шефами, связи, инфраструктуры под будущие инвестиции. Остальная структура не меняется и кадры те же – местные.Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России >>– С первоочередными задачами уже определились?– Если говорить о социальной сфере, это в первую очередь система образования: подготовка школ к новому учебному году по российским стандартам, оснащение всем необходимым, прежде всего, кадрами, материально-технической базой, питанием, учебниками. В сфере здравоохранения это также вопросы кадров и материально-технического оснащения, обеспечение лекарствами, развитие государственной и коммерческой аптечной сети. Вопросы инженерной инфраструктуры тоже нужно подтягивать, в том числе с помощью наших шефов. И, конечно, это запуск предприятий, развитие сельского хозяйства – вывоз зерна, подготовка к севу озимых.– Каким вы видите будущее Запорожской области?– Я нахожусь в области только сутки, но уже убедился, что люди здесь талантливые и очень образованные. У всех есть уверенность в завтрашнем дне, есть желание работать и делать регион лучше, развивать его. Здесь развито сельское хозяйство, плюс экономический базис, географическое положение, замечательные люди. В совокупности это обеспечивает Запорожской области очень хороший потенциал.

https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html

https://crimea.ria.ru/20220716/mirnaya-zhizn-v-melitopole-pervaya-yarmarka-vakansiy-1123865873.html

https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

запорожская область, антон кольцов, общество