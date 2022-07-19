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Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры
Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры
Бывший первый замгубернатора Вологодской области Антон Кольцов, назначенный накануне председателем Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T16:08
2022-07-19T16:08
запорожская область
антон кольцов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Бывший первый замгубернатора Вологодской области Антон Кольцов, назначенный накануне председателем Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской области, дал свое первое интервью после официального вступления в новую должность. В эксклюзивной беседе с корреспондентами РИА Новости Крым в Мелитополе Кольцов рассказал о первоочередных задачах на новом посту, своей команде и перспективах развития региона.– Успели уже вникнуть в курс дела, познакомиться с регионом?– Только вчера вступил в должность, сутки прошли с того момента, как я здесь, потому, конечно, нельзя сказать, что я вник в проблематику. Только сейчас начинаю знакомиться, черпаю информацию отовсюду, знакомлюсь с людьми. Очень много сейчас контактов по различным направлениям. С учетом того, что я буду курировать практически всю социально-экономическую сферу, развитие инфраструктуры, социальную политику, сейчас моя задача – максимально быстро вникнуть. На это понадобится еще как минимум несколько дней. Сейчас назначил первоочередные, самые важные встречи.– Когда вам предложили приехать в Запорожскую область и возглавить правительство, какой была ваша первая мысль?– Для меня это было очень неожиданно. Но ответил я достаточно быстро. Считаю, мой профессиональный опыт на государственной службе, в успешном российском регионе, позволит мне решать эти задачи. Думаю, что могу быть полезен здесь в это ответственное время – я так для себя решил.Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами &gt;&gt;– Вы приехали сюда со своей командой?Нет. Со мной приехали буквально несколько моих коллег. Будем работать с представителями военно-гражданской администрации, которая уже сформирована здесь. Уверен, что здесь работают профессионалы, я буду опираться в первую очередь на них. Не сомневаюсь, что по целям и задачам, которые перед нами стоят, мы будем отрабатывать профессионально.– Те, кто приехал с вами, тоже войдут в правительство?– Сейчас в соответствии с положением о военно-гражданских администрациях формируются советы министров. В составе Совета министров Запорожской области у меня будет три заместителя, среди них будет один, который приехал вместе со мной. Он будет заниматься вопросами инфраструктурного развития, взаимодействия с нашими регионами-шефами, связи, инфраструктуры под будущие инвестиции. Остальная структура не меняется и кадры те же – местные.Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России &gt;&gt;– С первоочередными задачами уже определились?– Если говорить о социальной сфере, это в первую очередь система образования: подготовка школ к новому учебному году по российским стандартам, оснащение всем необходимым, прежде всего, кадрами, материально-технической базой, питанием, учебниками. В сфере здравоохранения это также вопросы кадров и материально-технического оснащения, обеспечение лекарствами, развитие государственной и коммерческой аптечной сети. Вопросы инженерной инфраструктуры тоже нужно подтягивать, в том числе с помощью наших шефов. И, конечно, это запуск предприятий, развитие сельского хозяйства – вывоз зерна, подготовка к севу озимых.– Каким вы видите будущее Запорожской области?– Я нахожусь в области только сутки, но уже убедился, что люди здесь талантливые и очень образованные. У всех есть уверенность в завтрашнем дне, есть желание работать и делать регион лучше, развивать его. Здесь развито сельское хозяйство, плюс экономический базис, географическое положение, замечательные люди. В совокупности это обеспечивает Запорожской области очень хороший потенциал.
https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html
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Сергей Георгиев
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
запорожская область, антон кольцов, общество
Глава правительства Запорожской области: буду опираться на местные кадры

Глава правительства Запорожской области Кольцов рассказал о главных задачах на новом посту

16:08 19.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Совета министров Военно-гражданской администрации Запорожской области Антон Кольцов
Председатель Совета министров Военно-гражданской администрации Запорожской области Антон Кольцов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей
Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Бывший первый замгубернатора Вологодской области Антон Кольцов, назначенный накануне председателем Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской области, дал свое первое интервью после официального вступления в новую должность. В эксклюзивной беседе с корреспондентами РИА Новости Крым в Мелитополе Кольцов рассказал о первоочередных задачах на новом посту, своей команде и перспективах развития региона.
– Успели уже вникнуть в курс дела, познакомиться с регионом?
– Только вчера вступил в должность, сутки прошли с того момента, как я здесь, потому, конечно, нельзя сказать, что я вник в проблематику. Только сейчас начинаю знакомиться, черпаю информацию отовсюду, знакомлюсь с людьми. Очень много сейчас контактов по различным направлениям. С учетом того, что я буду курировать практически всю социально-экономическую сферу, развитие инфраструктуры, социальную политику, сейчас моя задача – максимально быстро вникнуть. На это понадобится еще как минимум несколько дней. Сейчас назначил первоочередные, самые важные встречи.
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– Когда вам предложили приехать в Запорожскую область и возглавить правительство, какой была ваша первая мысль?
– Для меня это было очень неожиданно. Но ответил я достаточно быстро. Считаю, мой профессиональный опыт на государственной службе, в успешном российском регионе, позволит мне решать эти задачи. Думаю, что могу быть полезен здесь в это ответственное время – я так для себя решил.
Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами >>
– Вы приехали сюда со своей командой?
Нет. Со мной приехали буквально несколько моих коллег. Будем работать с представителями военно-гражданской администрации, которая уже сформирована здесь. Уверен, что здесь работают профессионалы, я буду опираться в первую очередь на них. Не сомневаюсь, что по целям и задачам, которые перед нами стоят, мы будем отрабатывать профессионально.
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– Те, кто приехал с вами, тоже войдут в правительство?
– Сейчас в соответствии с положением о военно-гражданских администрациях формируются советы министров. В составе Совета министров Запорожской области у меня будет три заместителя, среди них будет один, который приехал вместе со мной. Он будет заниматься вопросами инфраструктурного развития, взаимодействия с нашими регионами-шефами, связи, инфраструктуры под будущие инвестиции. Остальная структура не меняется и кадры те же – местные.
Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России >>
– С первоочередными задачами уже определились?
– Если говорить о социальной сфере, это в первую очередь система образования: подготовка школ к новому учебному году по российским стандартам, оснащение всем необходимым, прежде всего, кадрами, материально-технической базой, питанием, учебниками. В сфере здравоохранения это также вопросы кадров и материально-технического оснащения, обеспечение лекарствами, развитие государственной и коммерческой аптечной сети. Вопросы инженерной инфраструктуры тоже нужно подтягивать, в том числе с помощью наших шефов. И, конечно, это запуск предприятий, развитие сельского хозяйства – вывоз зерна, подготовка к севу озимых.
– Каким вы видите будущее Запорожской области?
– Я нахожусь в области только сутки, но уже убедился, что люди здесь талантливые и очень образованные. У всех есть уверенность в завтрашнем дне, есть желание работать и делать регион лучше, развивать его. Здесь развито сельское хозяйство, плюс экономический базис, географическое положение, замечательные люди. В совокупности это обеспечивает Запорожской области очень хороший потенциал.
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