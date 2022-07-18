https://crimea.ria.ru/20220718/kak-ekonomit-v-otpuske-1123872725.html
Как экономить в отпуске
Как экономить в отпуске - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Как экономить в отпуске
В отпуске можно избежать излишних трат, если пить меньше алкоголя, выбирать рынки "для местных" и купить детям сладости заранее. Эти и другие советы дал... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T08:22
2022-07-18T08:22
2022-07-18T08:22
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В отпуске можно избежать излишних трат, если пить меньше алкоголя, выбирать рынки "для местных" и купить детям сладости заранее. Эти и другие советы дал психолог Андрей Зберовский, пишет "Вечерняя Москва". По словам специалиста, в состоянии алкогольного опьянения человек обычно перестает контролировать, сколько денег он тратит, поэтому дозы спиртного лучше уменьшить. Тем, кто отправился в отпуск вместе с детьми, Зберовский советует заранее купить сладости и брать их на прогулку. Мороженое и сладкие холодные напитки можно положить в сумку-холодильник. Еще одна статья экономии - передвижение. Лучше отказаться от такси в пользу общественного транспорта. Также психолог рекомендует не заводить случайных знакомств: часто на курортах туристов втягивают в сомнительные мероприятия вроде карточных игр или экзотических массажей, которые в итоге ставят целью выманить у курортников деньги. Кроме того, Зберовский советует оставить некоторую сумму дома, чтобы по возвращении из отпуска не оказаться совсем без денег. Ранее доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова рассказала, как не перегореть на работе в первые дни после отпуска.
https://crimea.ria.ru/20220422/ekonomiya-dlya-chaynikov-kak-tratit-na-edu-menshe-i-pitatsya-luchshe-1123018338.html
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совет эксперта, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым
. В отпуске можно избежать излишних трат, если пить меньше алкоголя, выбирать рынки "для местных" и купить детям сладости заранее. Эти и другие советы дал психолог Андрей Зберовский, пишет "Вечерняя Москва"
.
По словам специалиста, в состоянии алкогольного опьянения человек обычно перестает контролировать, сколько денег он тратит, поэтому дозы спиртного лучше уменьшить.
Продукты питания он советует покупать вне курортных зон и набережных, а в тех местах, где совершают покупки местные жители. Если речь идет об общепите, обычно дешевле оказываются крупные сетевые заведения. Их следует предпочесть маленьким кафе еще и из-за меньших рисков отравиться.
Тем, кто отправился в отпуск вместе с детьми, Зберовский советует заранее купить сладости и брать их на прогулку. Мороженое и сладкие холодные напитки можно положить в сумку-холодильник.
Еще одна статья экономии - передвижение. Лучше отказаться от такси в пользу общественного транспорта.
Также психолог рекомендует не заводить случайных знакомств: часто на курортах туристов втягивают в сомнительные мероприятия вроде карточных игр или экзотических массажей, которые в итоге ставят целью выманить у курортников деньги.
Кроме того, Зберовский советует оставить некоторую сумму дома, чтобы по возвращении из отпуска не оказаться совсем без денег.
Ранее доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова рассказала, как не перегореть на работе в первые дни после отпуска.