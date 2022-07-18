https://crimea.ria.ru/20220718/kak-ekonomit-v-otpuske-1123872725.html

Как экономить в отпуске

Как экономить в отпуске - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Как экономить в отпуске

В отпуске можно избежать излишних трат, если пить меньше алкоголя, выбирать рынки "для местных" и купить детям сладости заранее. Эти и другие советы дал... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T08:22

2022-07-18T08:22

2022-07-18T08:22

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В отпуске можно избежать излишних трат, если пить меньше алкоголя, выбирать рынки "для местных" и купить детям сладости заранее. Эти и другие советы дал психолог Андрей Зберовский, пишет "Вечерняя Москва". По словам специалиста, в состоянии алкогольного опьянения человек обычно перестает контролировать, сколько денег он тратит, поэтому дозы спиртного лучше уменьшить. Тем, кто отправился в отпуск вместе с детьми, Зберовский советует заранее купить сладости и брать их на прогулку. Мороженое и сладкие холодные напитки можно положить в сумку-холодильник. Еще одна статья экономии - передвижение. Лучше отказаться от такси в пользу общественного транспорта. Также психолог рекомендует не заводить случайных знакомств: часто на курортах туристов втягивают в сомнительные мероприятия вроде карточных игр или экзотических массажей, которые в итоге ставят целью выманить у курортников деньги. Кроме того, Зберовский советует оставить некоторую сумму дома, чтобы по возвращении из отпуска не оказаться совсем без денег. Ранее доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова рассказала, как не перегореть на работе в первые дни после отпуска.

https://crimea.ria.ru/20220422/ekonomiya-dlya-chaynikov-kak-tratit-na-edu-menshe-i-pitatsya-luchshe-1123018338.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество