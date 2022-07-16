https://crimea.ria.ru/20220716/v-minprirody-otchitalis-o-rabotakh-na-poligone-tbo-v-sudake-1123864847.html

В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке

В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке - РИА Новости Крым, 16.07.2022

В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке

В Судаке продолжается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. По мнению властей, это повысит качество жизни более 15 тысяч человек к 2024 году. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T11:06

2022-07-16T11:06

2022-07-16T11:07

судак

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Судаке продолжается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. По мнению властей, это повысит качество жизни более 15 тысяч человек к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.Речь идет о полигоне ТБО, расположенном в районе трассы Судак – Богатовка. В июне в ведомстве сообщали о завершении мероприятий по техническому этапу: было сформировано тело полигона, создана газодренажная система, оборудованы локально-очистные сооружения и подготовлены резервуары для сбора ливневых стоков.В настоящее время идет биологический этап рекультивации – посев газонных трав, полив и внесение удобрений.В Минприроды напоминают, что рекультивация ТБО осуществляется в рамках регионального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология". Работы начались в 2019 году. Рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым должны завершить к 2024 году.Ранее сообщалось о начале проектирования современного комплекса переработки ТКО в Севастополе.

судак

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, городская среда