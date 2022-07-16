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В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке
В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке - РИА Новости Крым, 16.07.2022
В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке
В Судаке продолжается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. По мнению властей, это повысит качество жизни более 15 тысяч человек к 2024 году. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T11:06
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судак
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Судаке продолжается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. По мнению властей, это повысит качество жизни более 15 тысяч человек к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.Речь идет о полигоне ТБО, расположенном в районе трассы Судак – Богатовка. В июне в ведомстве сообщали о завершении мероприятий по техническому этапу: было сформировано тело полигона, создана газодренажная система, оборудованы локально-очистные сооружения и подготовлены резервуары для сбора ливневых стоков.В настоящее время идет биологический этап рекультивации – посев газонных трав, полив и внесение удобрений.В Минприроды напоминают, что рекультивация ТБО осуществляется в рамках регионального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология". Работы начались в 2019 году. Рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым должны завершить к 2024 году.Ранее сообщалось о начале проектирования современного комплекса переработки ТКО в Севастополе.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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судак, городская среда
В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке

Минприроды РК: рекультивация мусорного полигона улучшит качество жизни 16,5 тыс. человек

11:06 16.07.2022 (обновлено: 11:07 16.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолигон бытовых отходов
Полигон бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Судаке продолжается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. По мнению властей, это повысит качество жизни более 15 тысяч человек к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.
Речь идет о полигоне ТБО, расположенном в районе трассы Судак – Богатовка. В июне в ведомстве сообщали о завершении мероприятий по техническому этапу: было сформировано тело полигона, создана газодренажная система, оборудованы локально-очистные сооружения и подготовлены резервуары для сбора ливневых стоков.
В настоящее время идет биологический этап рекультивации – посев газонных трав, полив и внесение удобрений.
"Рекультивация отработанного полигона твердых коммунальных отходов в г. Судак позволит к 2024 году улучшить качество жизни 16,5 тысяч человек. В народное хозяйство Республики Крым будет возвращено 11 га земель", – говорится в сообщении ведомства.
В Минприроды напоминают, что рекультивация ТБО осуществляется в рамках регионального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология". Работы начались в 2019 году. Рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым должны завершить к 2024 году.
Ранее сообщалось о начале проектирования современного комплекса переработки ТКО в Севастополе.
 
СудакГородская среда
 
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