https://crimea.ria.ru/20220716/uprdor-taman-probok-i-zatorov-na-krymskom-mostu-net-1123865239.html

Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет

Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет

Сообщения о пробках и скоплении грузового и пассажирского транспорта на Крымском мосту не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T13:03

2022-07-16T13:03

2022-07-16T13:03

крымский мост

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сообщения о пробках и скоплении грузового и пассажирского транспорта на Крымском мосту не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Упрдор "Тамань".Ранее в СМИ появилась публикация о том, что на Крымском мосту ограничено движение в обе стороны – пробка растянулась на несколько километров.В пресс-службе обслуживающей компании это сообщение опровергли.Ранее фейковые сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту поступали в адрес министерств и ведомств республики.

крымский мост

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым