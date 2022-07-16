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Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет
Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет
Сообщения о пробках и скоплении грузового и пассажирского транспорта на Крымском мосту не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T13:03
2022-07-16T13:03
2022-07-16T13:03
крымский мост
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сообщения о пробках и скоплении грузового и пассажирского транспорта на Крымском мосту не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Упрдор "Тамань".Ранее в СМИ появилась публикация о том, что на Крымском мосту ограничено движение в обе стороны – пробка растянулась на несколько километров.В пресс-службе обслуживающей компании это сообщение опровергли.Ранее фейковые сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту поступали в адрес министерств и ведомств республики.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым
Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет
В Упрдор "Тамань" опровергли информацию о пробках и заторах на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сообщения о пробках и скоплении грузового и пассажирского транспорта на Крымском мосту не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Упрдор "Тамань".
Ранее в СМИ появилась публикация о том, что на Крымском мосту ограничено движение в обе стороны – пробка растянулась на несколько километров.
В пресс-службе обслуживающей компании это сообщение опровергли.
"Пробок и заторов на Крымском мосту нет, движение осуществляется в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Ранее фейковые сообщения об ограничении движения по Крымскому мосту поступали
в адрес министерств и ведомств республики.