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Прогноз погоды для Крыма на субботу
Прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Прогноз погоды для Крыма на субботу
В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, в восточных районах полуострова пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T00:01
2022-07-16T00:01
2022-07-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, в восточных районах полуострова пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, температура воздуха ночью +19…21, днем +28…30.В Евпатории переменная облачность, сухо, ночью +19…21, днем +29…31.В Судаке, Феодосии без осадков, ночью +19…21, днем до 30 градусов тепла.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Керченском проливе +25 градусов, у берегов Ялты и Севастополя +24, в Евпатории +22, в Феодосии +21. Холоднее всего вода в Алуште, температура понизилась до +15.
https://crimea.ria.ru/20220715/v-krym-na-vykhodnykh-pridet-35-gradusnaya-zhara-1123852421.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Прогноз погоды для Крыма на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу, 16 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, в восточных районах полуострова пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха в субботу ночью +13…18, на побережье до +22, в горах +20…25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 8-13 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +27…29.
В Ялте и Алуште переменная облачность, температура воздуха ночью +19…21, днем +28…30.
В Евпатории переменная облачность, сухо, ночью +19…21, днем +29…31.
В Судаке, Феодосии без осадков, ночью +19…21, днем до 30 градусов тепла.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура воды в Керченском проливе +25 градусов, у берегов Ялты и Севастополя +24, в Евпатории +22, в Феодосии +21. Холоднее всего вода в Алуште, температура понизилась до +15.