https://crimea.ria.ru/20220716/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-subbotu-1123858355.html

Прогноз погоды для Крыма на субботу

Прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Прогноз погоды для Крыма на субботу

В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, в восточных районах полуострова пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T00:01

2022-07-16T00:01

2022-07-16T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода без осадков, в восточных районах полуострова пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, температура воздуха ночью +19…21, днем +28…30.В Евпатории переменная облачность, сухо, ночью +19…21, днем +29…31.В Судаке, Феодосии без осадков, ночью +19…21, днем до 30 градусов тепла.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Керченском проливе +25 градусов, у берегов Ялты и Севастополя +24, в Евпатории +22, в Феодосии +21. Холоднее всего вода в Алуште, температура понизилась до +15.

https://crimea.ria.ru/20220715/v-krym-na-vykhodnykh-pridet-35-gradusnaya-zhara-1123852421.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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