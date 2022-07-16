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При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека

При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека - РИА Новости Крым, 16.07.2022

При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека

В результате крушения самолета АН-2 при столкновении с ЛЭП в Краснодарском крае погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T09:38

2022-07-16T09:38

2022-07-16T10:07

кубань

происшествия

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В результате крушения самолета АН-2 при столкновении с ЛЭП в Краснодарском крае погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.В ночь на субботу на территории Новокубанского района в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета АН-2. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.По данным спасателей, падение произошло без возгорания. В кабине находились два человека – пилот и пассажир, оба скончались на месте от полученных травм.Кроме того, обстоятельства происшествия находятся на контроле Южной транспортной прокуратуры. Ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов и примет меры прокурорского реагирования при выявлении нарушений.

кубань

краснодар

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, происшествия, краснодар