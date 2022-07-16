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При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека
При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека - РИА Новости Крым, 16.07.2022
При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека
В результате крушения самолета АН-2 при столкновении с ЛЭП в Краснодарском крае погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T09:38
2022-07-16T09:38
2022-07-16T10:07
кубань
происшествия
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В результате крушения самолета АН-2 при столкновении с ЛЭП в Краснодарском крае погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.В ночь на субботу на территории Новокубанского района в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета АН-2. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.По данным спасателей, падение произошло без возгорания. В кабине находились два человека – пилот и пассажир, оба скончались на месте от полученных травм.Кроме того, обстоятельства происшествия находятся на контроле Южной транспортной прокуратуры. Ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов и примет меры прокурорского реагирования при выявлении нарушений.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, происшествия, краснодар
При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека
СК: при крушении самолета на Кубани погибли пилот и пассажир, возбуждено уголовное дело
09:38 16.07.2022 (обновлено: 10:07 16.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В результате крушения самолета АН-2 при столкновении с ЛЭП в Краснодарском крае погибли два человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В ночь на субботу на территории Новокубанского района в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета АН-2. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным спасателей, падение произошло без возгорания. В кабине находились два человека – пилот и пассажир, оба скончались на месте от полученных травм.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", –говорится в сообщении следственного управления.
Кроме того, обстоятельства происшествия находятся на контроле Южной транспортной прокуратуры. Ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов и примет меры прокурорского реагирования при выявлении нарушений.