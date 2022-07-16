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Главные события и комментарии дня, 16 июля

Главные события и комментарии дня, 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Главные события и комментарии дня, 16 июля

Запорожье готовится к вхождению в состав РФ, но не может полностью отказаться от гривны. ВС РФ наращивает действия в рамках спецоперации на Украине. За... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T22:14

2022-07-16T22:14

2022-07-16T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Запорожье готовится к вхождению в состав РФ, но не может полностью отказаться от гривны. ВС РФ наращивает действия в рамках спецоперации на Украине. За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили более 800 украинских националистов. Морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Глава ВГА Запорожья Балицкий рассказал, чем живет освобожденная область Глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий дал интервью РИА Новости Крым и рассказал, как область готовится к проведению референдума, прорывает газовую блокаду и борется с украинскими террористами, как идет уборочная кампания и почему регион пока не намерен полностью отказываться от гривны.ВС РФ наращивают действия по всем направлениям специальной операции на УкраинеМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов.ВКС России уничтожили более 600 украинских военных под Северском в ДНР Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники. Кроме того, нанесены удары по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ в Николаеве — уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.Постпред РК Мурадов рассказал о сотрудничестве Крыма и БелоруссииПо словам Мурадова, морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Потенциал полуострова, как транзитной черноморской территории, может востребован в контексте импортозамещения, считает постпред.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день