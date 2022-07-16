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Главные события и комментарии дня, 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Главные события и комментарии дня, 16 июля
Главные события и комментарии дня, 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Главные события и комментарии дня, 16 июля
Запорожье готовится к вхождению в состав РФ, но не может полностью отказаться от гривны. ВС РФ наращивает действия в рамках спецоперации на Украине. За... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T22:14
2022-07-16T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Запорожье готовится к вхождению в состав РФ, но не может полностью отказаться от гривны. ВС РФ наращивает действия в рамках спецоперации на Украине. За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили более 800 украинских националистов. Морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Глава ВГА Запорожья Балицкий рассказал, чем живет освобожденная область Глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий дал интервью РИА Новости Крым и рассказал, как область готовится к проведению референдума, прорывает газовую блокаду и борется с украинскими террористами, как идет уборочная кампания и почему регион пока не намерен полностью отказываться от гривны.ВС РФ наращивают действия по всем направлениям специальной операции на УкраинеМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов.ВКС России уничтожили более 600 украинских военных под Северском в ДНР Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники. Кроме того, нанесены удары по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ в Николаеве — уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.Постпред РК Мурадов рассказал о сотрудничестве Крыма и БелоруссииПо словам Мурадова, морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Потенциал полуострова, как транзитной черноморской территории, может востребован в контексте импортозамещения, считает постпред.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день
Главные события и комментарии дня, 16 июля

Главные события и комментарии субботы, 16 июля

22:14 16.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Запорожье готовится к вхождению в состав РФ, но не может полностью отказаться от гривны. ВС РФ наращивает действия в рамках спецоперации на Украине. За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили более 800 украинских националистов. Морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Глава ВГА Запорожья Балицкий рассказал, чем живет освобожденная область
Глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий дал интервью РИА Новости Крым и рассказал, как область готовится к проведению референдума, прорывает газовую блокаду и борется с украинскими террористами, как идет уборочная кампания и почему регион пока не намерен полностью отказываться от гривны.
ВС РФ наращивают действия по всем направлениям специальной операции на Украине
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов.
ВКС России уничтожили более 600 украинских военных под Северском в ДНР
Воздушно-космические силы России поразили несколько пунктов дислокации украинских военных, уничтожено более 600 боевиков и около 13 единиц военной техники. Кроме того, нанесены удары по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ в Николаеве — уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники.
Постпред РК Мурадов рассказал о сотрудничестве Крыма и Белоруссии
По словам Мурадова, морские порты Республики Крым могут использоваться для экспорта белорусских товаров. Потенциал полуострова, как транзитной черноморской территории, может востребован в контексте импортозамещения, считает постпред.
 
Главное за день
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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