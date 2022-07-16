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Шойгу: Нужно усилить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Шойгу: Нужно усилить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям
Шойгу: Нужно усилить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Шойгу: Нужно усилить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T10:30
2022-07-16T10:30
сергей шойгу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Шойгу заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр" и других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач ВС РФ в ходе спецоперации.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
https://crimea.ria.ru/20220715/selo-kurskoy-oblasti-pod-minometnym-obstrelom-vsu-1123860971.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Шойгу: Нужно усилить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям

Шойгу дал указание нарастить действия ВС РФ для исключения ударов Киева по мирным жителям

10:30 16.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Шойгу заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр" и других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач ВС РФ в ходе спецоперации.
"В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела села Дроновка в Курской области
Вчера, 17:53
Село Курской области под минометным обстрелом ВСУ
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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