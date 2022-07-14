https://crimea.ria.ru/20220714/v-sevastopole-na-den-flota-planiruetsya-parad-1123844769.html

В Севастополе на день флота планируется парад

В Севастополе на день флота планируется парад - РИА Новости Крым, 14.07.2022

В Севастополе на день флота планируется парад

В Севастополе на день Военно-морского флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, планируется парад. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T16:05

2022-07-14T16:05

2022-07-14T16:05

севастополь

армия и флот

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/19/1119837058_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_dce346abca8d47e300036b54a3a5c302.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на день Военно-морского флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, планируется парад. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах региона.Что касается участия в параде военных кораблей, от комментариев он воздержался."Пока ничего говорить не будем", – сказал он.Ранее, в мае, источник в силовых структурах региона сообщал, что военно-морского парада на день ВМФ в Севастополе не будет.Напомним, в 2021 году в Севастополе традиционный военно-спортивный праздник с театрализованным представлением, показательными стрельбами кораблей и полетами авиации в честь дня Военно-морского флота России был отменен. Тогда отмену в отделе информационного обеспечения ЧФ объяснили действующими на территории города ограничениями на проведение массовых мероприятий на фоне пандемии COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220612/vmf-rossii-poluchit-46-boevykh-korabley-v-2022-godu---evmenov-1123521668.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, армия и флот, праздники и памятные даты