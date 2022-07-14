https://crimea.ria.ru/20220714/v-sevastopole-na-den-flota-planiruetsya-parad-1123844769.html
В Севастополе на день флота планируется парад
В Севастополе на день флота планируется парад - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В Севастополе на день флота планируется парад
В Севастополе на день Военно-морского флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, планируется парад. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T16:05
2022-07-14T16:05
2022-07-14T16:05
севастополь
армия и флот
праздники и памятные даты
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на день Военно-морского флота России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, планируется парад. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах региона.Что касается участия в параде военных кораблей, от комментариев он воздержался."Пока ничего говорить не будем", – сказал он.Ранее, в мае, источник в силовых структурах региона сообщал, что военно-морского парада на день ВМФ в Севастополе не будет.Напомним, в 2021 году в Севастополе традиционный военно-спортивный праздник с театрализованным представлением, показательными стрельбами кораблей и полетами авиации в честь дня Военно-морского флота России был отменен. Тогда отмену в отделе информационного обеспечения ЧФ объяснили действующими на территории города ограничениями на проведение массовых мероприятий на фоне пандемии COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220612/vmf-rossii-poluchit-46-boevykh-korabley-v-2022-godu---evmenov-1123521668.html
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севастополь, армия и флот, праздники и памятные даты
В Севастополе на день флота планируется парад
В Севастополе на день ВМФ планируют провести парад