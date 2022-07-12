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В России резко выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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В России резко выросло число пациентов с COVID-19
В России резко выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В России резко выросло число пациентов с COVID-19
Рост госпитализаций пациентов с COVID-19 зафиксирован в 69 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T11:41
2022-07-12T11:41
российская федерация (россия, рф)
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Рост госпитализаций пациентов с COVID-19 зафиксирован в 69 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1 472 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,2%. Рост числа госпитализаций произошел в 69 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ", - говорится в сообщении.За сутки выявлено 3 002 новых случая, выздоровели – 3 209 человек. Скончались – 48.Как сообщалось, в Крыму и Севастополе выявили 36 новых случаев COVID-19, умерли двое пациентов.
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российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф
В России резко выросло число пациентов с COVID-19

Оперштаб: резкий рост госпитализаций с COVID-19 зафиксирован в России

11:41 12.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Рост госпитализаций пациентов с COVID-19 зафиксирован в 69 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1 472 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,2%. Рост числа госпитализаций произошел в 69 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ", - говорится в сообщении.
Медик в красной зоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 10:05
В Крыму отменены ограничения по COVID-19
За сутки выявлено 3 002 новых случая, выздоровели – 3 209 человек. Скончались – 48.
Как сообщалось, в Крыму и Севастополе выявили 36 новых случаев COVID-19, умерли двое пациентов.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Распространение коронавируса в РФ
 
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