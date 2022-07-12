https://crimea.ria.ru/20220712/v-rossii-rezko-vyroslo-chislo-patsientov-s-covid-19-1123817414.html

В России резко выросло число пациентов с COVID-19

В России резко выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.07.2022

В России резко выросло число пациентов с COVID-19

Рост госпитализаций пациентов с COVID-19 зафиксирован в 69 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T11:41

2022-07-12T11:41

2022-07-12T11:41

российская федерация (россия, рф)

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Рост госпитализаций пациентов с COVID-19 зафиксирован в 69 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1 472 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,2%. Рост числа госпитализаций произошел в 69 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ", - говорится в сообщении.За сутки выявлено 3 002 новых случая, выздоровели – 3 209 человек. Скончались – 48.Как сообщалось, в Крыму и Севастополе выявили 36 новых случаев COVID-19, умерли двое пациентов.

/20220712/v-krymu-otmeneny-ogranicheniya-po-covid-19-1123816240.html

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российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф