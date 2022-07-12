https://crimea.ria.ru/20220712/skolko-zabolevshikh-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1123816301.html

Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 262 положительных на COVID-19, умер один человек. Об... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T10:08

2022-07-12T10:08

2022-07-12T10:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 262 положительных на COVID-19, умер один человек. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 156 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 25 человек, выздоровевших за весь период – 177 049", — говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 83 лет, сообщает городское правительство."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 40 – с подтвержденным COVID-19", – говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 160 человека, выздоровели 82 683.

/20220712/zabolevaemost-covid-19-mozhet-vyrasti--virusolog-1123816053.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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