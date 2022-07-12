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Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 262 положительных на COVID-19, умер один человек. Об... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T10:08
2022-07-12T10:08
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 262 положительных на COVID-19, умер один человек. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 156 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 25 человек, выздоровевших за весь период – 177 049", — говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 83 лет, сообщает городское правительство."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 40 – с подтвержденным COVID-19", – говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 160 человека, выздоровели 82 683.
/20220712/zabolevaemost-covid-19-mozhet-vyrasti--virusolog-1123816053.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 36 случаев COVID-19, умерли двое

10:08 12.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве
Лечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 262 положительных на COVID-19, умер один человек. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 156 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 25 человек, выздоровевших за весь период – 177 049", — говорится в сообщении.
Дезинфекция Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Заболеваемость COVID-19 может вырасти – вирусолог
В Севастополе зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 83 лет, сообщает городское правительство.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 40 – с подтвержденным COVID-19", – говорится в сообщении.
Дезинфекция помещений школы от Covid-19 в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 19:06
В Роспотребнадзоре назвали новую особенность COVID-19
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 160 человека, выздоровели 82 683.
 
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